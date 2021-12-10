Tecavüzü videoya kaydettiler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 16 yaşındaki kızı 3 ayrı eğlence mekanına götüren, içki içirip sarhoş ettikten sonra tecavüz ettikleri öne sürülen Fuat Ateş, Ali Zülfikar Kılıç ve suçun işlenmesinde etkin rolü olduğu ileri sürülen Mustafa Pınar dün teminat amacıyla mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada genç kıza tecavüz eden zanlıların Fuat Ateş ile Ali Zülfikar Kılıç olduğu, cinsel saldırı anlarının cep telefonuyla kayda alındığı belirtildi. Zanlı Kılıç’ın olayın akabinde ülkeden kaçmak için uçak bileti alma teşebbüsünde bulunduğu ifade edilirken, Kılıç ile Ateş’in tutuklu yargılanması talep edildi. Zanlı Fuat Ateş’in avukatının tutuklu yargı talebine yaptığı itiraz üzerine duruşma 4 buçuk saat sürdü.

Mahkeme saatlerce süren duruşmanın ardından Kılıç ile Ateş’in tutuklu yargılanmasına emir verdi. Pınar ise teminatla serbest kaldı.

Sürekli içirdiler

Mahkemeye meseleyi aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlılar Fuat Ateş ile Ali Zülfikar Kılıç’ın, 26 -27 Kasım tarihlerinde 16 yaşındaki kızı önce Gazimağusa’da, Suriçi’nde bulunan bir eğlence merkezindeki, bir konsere götürdüklerini söyledi. Polis, zanlıların genç kıza içki içirdiklerini anımsattı. Konserin ardından başka bir eğlence mekanına geçildiğini belirten polis, burada da müşteki kıza içki içirilmeye devam edildiğini aktardı.

Polis memuru Yücetürk, zanlıların, aynı gece genç kızı Mustafa Pınar’ın da ortağı olduğu başka bir eğlence mekanına götürerek burada da içki içirdiklerini hatırlattı.

O anlar kaydedildi

Polis memuru, zanlıların içki etkisi altında olan genç kızı Ali Zülfikar Kılıç’ın evine götürdüklerini ve orada tecavüz ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların olay anını cep telefonuna çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediklerini de aktardı.



Polis, zanlılardan Mustafa Pınar’ın, müşteki ile cinsel ilişkiye girmediğinin, ancak cinsel saldırı ve 18 yaşından küçüklere alkollü içki satma suçlarından methaldar olduğunu açıkladı.

Ülkeden kaçacaktı

Soruşturmanın sürdüğünü, ancak zanlıların müdahale edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis, ağır bir suçla yargılanacak olan ve mahkum olmaları halinde uzun süreli hapislik cezası alması muhtemel olan Fuat Ateş ve Ali Zülfikar Kılıç’ın, yargılanmadan kaçma ihtimali olduğuna dikkat çekti.

Polis, Fuat Ateş ile Ali Zülfikar Kılıç arasında Whatsapp yazışmalarının bulunduğunu ve zanlı Kılıç’ın olayın akabinde ülkeden kaçmak için uçak bileti alma teşebbüsünde bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Polis, Mustafa Pınar’ın ise uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı Fuat Ateş’in avukatının talebe yaptığı itiraz üzerine duruşma 4 buçuk saat sürdü.

Zanlı Ateş’in yargılanmadan kaçmayacağına ve kefil olabileceklerine dair 2 kişi mahkemede tanık dinletilirken, mahkeme kefillerin şahadetlerini güvenilir bulmayıp şahısların kefilliklerini uygun bulmadı.

Saatlerce duruşma yapıldı

Akşam saatlerine kadar süren teminat duruşması sonucunda, Yargıç Mine Gündüz Serden, Fuat Ateş ile Ali Zülfikar Kılıç’ın, davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi. Zanlı Mustafa Pınar ise teminata bağlandı. Mahkeme zanlı Pınar’ın yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftanın 1 günü ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 100’er bin TL meblağlı kefalet senedi imzalamasına emir verdi.