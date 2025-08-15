Esas duruşma 21 Ağustos’ta

Suna ERDEN

KKTC vatandaşlarına ait gizli bilgileri elde etme ve sınır ihlali suçlamasıyla 1 Ağustos tarihinde 13 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilen 5 Kıbrıslı Rum hakkındaki “askerî yasak bölgeyi ihlal” davası başladı. Sanıklarla ilgili casusluk davası ise henüz başlamadı.

İskele’ye bağlı Kalecik köyünde keşif yaptıkları ve rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tutuklanan, yapılan araştırma sonucu giriş işlemi yaptırmadan Gazimağusa Akyar Geçiş Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen Andreas Kypriano, Annia Kypriano, Niki Geogoria, Antonis Lourol ve Gregory Geogoria dün sabah askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Askeri Mahkemeye çıkarılan sanıkların davası ertelenirken, avukatları aleyhlerine getirilen askeri yasak bölgeyi ihlal davasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

İddia makamı, savunma ile görüşme yapmaya hazır olduğunu beyan etti. Avukatlar, iddia makamı ile görüşeceklerini, duruşmaya hazır olduklarını belirtti. Mahkeme; sanıklar Annia Kypriano, Niki Geogoria, Antonis Lourol, Gregory Geogoria ve Andreas Kypriano’nun askeri yasak bölgeyi ihlal etmesine yardımcı olmakla suçlandığına dikkat çekti. Mahkeme; Andreas Kypriano’nun suçunu kabul etmesi durumunda, diğer sanıklar için davanın kısa sürede ortadan kalkabileceğini taraflara belirtti. Mahkeme; iddia makamı ve savunmanın görüşme yapabilmesi açısından davayı 21 Ağustos’a erteledi.

