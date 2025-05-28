Esas patron Okefe

Suna ERDEN

Bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yaparak, elde ettikleri paraları, birçok kişinin hesap numarasını kullanarak aklayan Ramadan Uzuner, Ergün Demir ve İlker Zencilek’in ardından Nijeryalı 33 yaşındaki Thandgot Okefe de yakalandı. İlk etapta 399 bin dolar elde ettikleri belirtilen zanlıların dolandırıcılık yöntemiyle temin ettikleri para 910 bin 878 dolara çıktı.

Organize hareket eden zanlılardan Ergün Demir ve İlker Zencilek’in suç gelirini aktaracakları hesap numaraları bulmakla yükümlü oldukları ve parayı Uzuner’e teslim ettikten sonra komisyon aldıkları belirtildi. Uzuner’in ise aldığı paraları Okefe’ye verdiği, onun da dolarları kripto soğuk cüzdanlara aktararak sakladığı kaydedildi.

İlk etapta 399 bin dolar

Soruşturmayı yürüten polis memuru; zanlıların 2023 yılı Eylül ayında bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ile elde ettikleri 399 bin doları farklı kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladıklarını söyledi. Polis; zanlı Zencilek ile Demir’in farkı kişilerin hesaplarına aktarılan parayı çekip Uzuner'e verip komisyon aldıklarını açıkladı.

Polis; 3 zanlının 20 Mayıs’ta tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ikisi tanık üçü zanlılara ait olmak üzere 5 adet cep telefonunun emare alındığını belirtti

Miktar 910 bin 878 dolara çıktı

Polis; zanlıların 21 ve 23 Mayıs tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak 6 gün süre alındığını, yapılan soruşturmada farklı kişilere ait birçok hesabın kullanıldığının tespit edildiğini, dolandırıcılıkla elde edilen para miktarının 910 bin 878 bin dolara çıktığını belirtti.

Dijital işlemleri o yapıyor

Polis; yapılan ileri soruşturmada zanlı Uzuner’in; Zencilek ile Demir’den aldığı paraları zanlı Thandgot Okefe’ye teslim ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis; zanlı Okefe’nin 26 Mayıs tarihinde tutuklandığını, Lefkoşa’da ofis olarak kullandığı yerde arama yapıldığını söyledi.

Birçok kanıt bulundu

Polis; ofiste yapılan aramada 2 bilgisayar, 3 cep telefonu, para sayma makinesi, kamera kayıt cihazı, 2 adet kripto cüzdan, birçok evrak, tutanak defteri, dekont, 14 bin TL, 120 Euro ve 500 dolar bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis; ayrıca ofisin tuvalet penceresinden atıldığı tespit edilen defter parçalarının da bulunduğunu söyledi.

24 kişiden ifade alındı

Polis memuru; 20 Mayıs’ta başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişiden ifade aldıklarını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kanıtlar olduğunu söyleyen polis; hesapları kullanılan yeni şahısların da tespit edildiğini belirtti.

Polis; soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ancak Zencilek ile Demir’in araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını, Uzuner ile Okefe’nin ise 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlılar Zencilek ile Demir’in 200’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için birer kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest kalmalarına, Uzuner ile Okefe’nin ise 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

