Esnaf mutlu

Ömer KADİROĞLU

Kara sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs’a 2023 yılı Ocak-Nisan ayları arasında bir milyon 550 bin giriş yapılırken, yaşanan yoğunluk en çok esnafa yarıyor.

Lefkoşa’da yaya geçişlerinin yapıldığı Lokmacı ile araçlı giriş-çıkışların yapıldığı Metehan sınır kapılarında genellikle hafta sonları uzun kuyruklar oluşuyor. Metehan ve Lokmacı’dan kuzeye geçenler esnafın yüzünü güldürüyor. Hafta sonları artan yoğun girişler dün de yaşandı.

Özellikle Arasta çarşısını canlandıran Rum ve turistler alışveriş yaptı, bölgedeki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Metehan’dan gelenler de Lefkoşa’nın birçok noktasındaki kafe, restoran ve mağazalara akın etti. Rumlar ve turistler sayesinde ayakta kaldıklarını ifade eden Arasta esnafı, sınır kapılarında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için yetkililere çağrı yaptı.

Ne dediler…?

Mehmet Düzkar

“Sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun giderilmesi gerekiyor. Mademki bir kapı açıldı ve insanların geçiş yapmasına izin veriliyor neden bunu eziyet çektiriliyor? Daha iyi bir sistem ve daha fazla sınır kapısı açılarak mevcut kapılardaki izdiham önlenebilir. Kapıları kullanarak KKTC’ye geçenler ülke ekonomisi için bir artıdır.”

Songül Kurt

“Arasta bölgesinde zaman zaman gezme amaçlı zaman zaman da alışveriş amaçlı kalabalık oluşuyor ancak sınır kapılarında ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Daha fazla sınır kapısının açılması ile esnafın daha fazla çalışacağını ve memnun olacağını düşünüyorum. Lokmacı ve Metehan kapılarında yaşanan yoğunluk ancak daha fazla kapının açılması ile giderilebilir. Biz güneyden gelenlerle işlerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz.”

Bünyamin Yüksekbaş

“ Çok basit bir bilgisayar ve çipli sistemle bu geçişler rahatlatılmalıdır. İnsanlar sınır kapılarında yaşadığı stres nedeniyle alışveriş yapma hevesini kaybediyor ve bu ekonomiye olumsuz yansıyor. Dünya bütün sınırlarını kaldırırken, biz kapılarla uğraşıyoruz. Sırbistan gibi bir ülke yıllar öncesinden geçişlerde pasaport uygulamasını getirmişti ancak biz hala uzun kuyruklarda bekleyerek geçiş yapıyoruz. “

Samet Kölgesiz

“Sınır kapılarındaki yoğunluk herkesi mutsuz ediyor. Turistler uzun süre geçiş yapmak için sınır kapısında beklemek zorunda kalıyor. Önce daha fazla sınır kapısı açarak daha sonra sınırları tamamen kaldırarak yola devam etmeliyiz. Sınır kapıları arttırılırsa ülke ekonomisinin ikiye üçe katlanacağını öngörüyorum.”

Sedat Reis

“Bizim sınır kapılarında eksikliklerimiz vardır. Sınır kapılarının daha fazla insanın geçiş yapabileceği şekilde yeniden düzenlenmesi ve daha fazla sınır kapısının açılması gerekiyor. Buradan geçiş yapan insanlar bizlerden alışverişler yapıyor. Ben satış yapıyorum ve devlete olan yükümlülüklerimi yerine getiriyorum. Aslında dolaylı yoldan kazanan devlet oluyor ancak bu durumu görmezden geliyor. Sadece Lefkoşa’da değil her noktada geçiş kapılarının açılması gerekiyor.”

Özkay Ertayfur

“Arasta bölgesi güneye dayalı bir ekonomi ile ayakta duruyor. Sürekli bu konuyu konuşuyoruz ancak sınır kapılarında geçiş işkenceleri devam ediyor. İnsanlar Lokmacı sınır kapısından geçiş yapmak istiyor ancak uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Güneyden gelenler olmasa Arasta çarşısındaki dükkânlar bin kere kapanmıştı. Geçiş yapmak isteyen insanlar sıkışıklığı görünce geri dönüyor. Büyükler bu işi konuşup daha fazla sınır kapısı açması ve mevcut kapıların rahatlatılması için çalışma yapılmasını istiyoruz.”