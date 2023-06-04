Karnından yaraladı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta bölgesinde komşular arasında ‘köpek saldırısı’ yüzünden çıkan kavgada Mustafa Özkan Altaykan, İngiliz uyruklu Colin Peter Doran’ı av tüfeğiyle vurdu.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, hakkında soruşturma amaçlı tutuklama emri alındı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlının işlediği suçlar anlatıldı.

Polis memuru, olayın 2 Haziran 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lapta’da meydana geldiğini söyledi. Polis, Mustafa Özkan Altaykana'nın komşusu Colin Peter Doran’ın köpeklerden rahatsız olduğu için zanlıyla konuşmaya evine gittiğini açıkladı. Colin Peter Doran’ın köpeklerin saldırısına uğradığını ve bu durumdan şikayetçi olduğunu söylediğini kaydeden polis, konuşmanın bir süre sonra tartışmaya döndüğünü ifade etti.

Altaykan'ın tasarrufunda bulundurduğu Webley Stingray II marka, seri numarası ve kalibresi henüz tespit edilememiş olan hava tüfeğiyle bir el ateş ederek Doran’ı karnından yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, Doran'ın olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak cerrahi servisinde müşahede altına alındığını söyledi.

Zanlının olayın ardından tutuklandığını, hava tüfeğinin olay mahallinde tespit edilerek emare alındığını kaydeden polis, ayrıca ikametgahında yapılan aramada balkon kısmında masa üzerinde ve mutfakta toplam 520 adet 4,5 mm çapında hava tüfeği saçması tespit edildiğini açıkladı.

Zanlı hakkında silah taşıma ve ağır yaralama suçundan soruşturma başlatıldığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

