Güneyden aldı Kuzeyde sattı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da devriye gezen ekipler tarafından aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Avni Kansaran hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu getirttiğini, bir kısmını sattığını söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Şubat 2021 tarihinde, saat 13.10 sıralarında Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde NS 168 plakalı aracında şüpheli bir vaziyette bulunan zanlının üzerinde arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını söyledi. Polis, zanlının evinde de arama yapıldığını ve 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının uyuşturucu maddeleri 2 şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs'tan getirdiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, zanlının ithal ettirdiği uyuşturucunun 2 gramını ise 700 TL karşılığında sattığını tespit ettiklerini belirtti.

Zanlının soruşturma amaçlı 5 gündür tutuklu olduğunu, ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.