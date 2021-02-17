Sadece itmiş

Suna ERDEN

Gönyeli’de yaşanan olayda birlikte yaşadığı kız arkadaşını darp ettiği; boğazını sıkıp, saçını çektiği belirtilen Ferhat Sakarya gözaltına alındı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiği, ensesinde kızarıklık, çizikler, boynunun sağ tarafında da morluklar tespit edildiği açıklandı.

Zanlının, boşanma aşamasında olan eşiyle telefonda konuştuğu için kız arkadaşını darp ettiği belirtildi. Zanlının ifadesinde kız arkadaşını darp etmediğini, sadece ittiğini söylediği açıklandı.

Polis olayı anlattı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 15 Şubat 2021 tarihinde, saat 21.20 sıralarında yaşanan olayda zanlının, boşanma aşamasında olduğu eşiyle telefonda konuşan kız arkadaşıyla kavga ettiğini söyledi. Polis, zanlının, kız arkadaşını ellerinden tutup koltuğa ittirip, boğazını sıkıp, saçını çekmek suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini kaydetti. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiğini ifade etti.

Polis, yapılan kontrolde kadının vücudunda darp ve cebir izine rastlandığını, ensesinde kızarıklık, çizikler, boynunun sağ tarafında ise nokta nokta morluklar tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Zanlıya ciddi darp suçunu işlediğine dair bildirim yaptıklarını kaydeden polis, izahat olarak “Ensesinden tutup ittim” şeklinde bir beyanda bulunduğunu anlattı.

Tutuksuz yargılanacak

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 70’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.