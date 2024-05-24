Keçiler şehre indi

Ömer KADİROĞLU

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da düzenlediği eylem devam ediyor.

Başbakanlık önündeki eylemin dördüncü gününde balya yakmaya devam eden üreticiler, eyleme keçi de getirdi. Başbakanlık önüne karpuz bırakan eylemciler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı binasına ise yumurta ve karpuz attı.

Eyleme, CTP Milletvekili Fide Kürşat, MDP Başkanı Buray Büsküvütçü ve eski bakanlardan Serdar Denktaş da gelerek, destek belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Bizim derdimiz hayatı pahalı ettirmek değil, üretimi devam ettirebilmektir” diyerek, üreticilerin girdi maliyetleri altında ezildiğini kaydetti.

Naimoğulları basına yaptığı açıklamada, medyadaki bazı kişilerin hayvan üreticilerini eleştirdiğini kaydederek, “Bizim derdimiz ortalığı kırıp, dökmek değil. Üreticiyi tahrik etmeyeceksiniz, üretici de demirleri orayı burayı kırmayacak” dedi.

“Hayvancı acımasız eylem yapıyor” söylemini de eleştiren Naimoğulları, “Bizim kimseye acıyacak durumumuz yoktur, biz geçim derdindeyiz ve hükümetin duyarsızlığını ortaya koyuyoruz” dedi.

İthal et getirilmesinin durdurulması gerektiğini yineleyen Naimoğulları, ihtiyaç varsa Hayvancılar Birliği ve Kasaplar Birliği ülkenin ihtiyacını karşılayacak ithal eti getirebileceğini belirtti.

“Hayvancı destek alıyormuş. Destek vermeyin, maliyeti ne ise ortaya koyun” diye konuşan Naimoğulları, üretim planlaması yapılmasını, alım garantili üretim modeli yaratılmasını talep etti. Üreticinin talebe göre üretim yapmak istediğini dile getiren Naimoğulları, “Bu maliyetlerle üretim yapılamıyor” dedi.

Serdaroğlu: Kamu-İş, genel greve gidecek

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, Kamu-İş’in, personel eksikliği nedeniyle Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) grev koyduğunu hatırlatarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın 15 Mayıs’a kadar süre istemesinin ardından sorunun çözülmesi için Bakanlık ile protokol imzalandığını anlattı.

İmzaya sahip çıkılmadığını savunan Serdaroğlu, bu sırada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na geçici istihdam yapıldığını ileri sürdü. Serdaroğlu, Kamu-İş’in pazartesi günü TÜK’ün tüm şubelerinde genel greve gideceğini açıkladı.



