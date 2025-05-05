225 bin ziyaretçi ağırlandı

KKTC'de düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST dün tamamlandı. KKTC’de 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 225 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Festivalin son gününde yeniden gösteri yapan Türk Yıldızları’nın gökyüzüne çizdiği ay yıldız coşkuyla alkışlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC dün sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle çocuklar teknoloji stantlarının önünde anı fotoğrafı çektirerek bu günü ölümsüzleştirdi.

Türk Yıldızları, TEKNOFEST KKTC'nin son gününde gökyüzünde tüm Kıbrıs Adası'ndan görülebilen ay yıldız oluşturdu.

Festivalin son gününde gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Uçakların gökyüzüne ay ve yıldız çizmesi katılımcılar tarafından büyük bir merakla takip edilirken, sahneden Türk bayrağının tarih boyunca taşıdığı anlamı anlatan "Bu Bayrak" şiiri okundu.

Festivale katılan binlerce katılımcı bu anları telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarında dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

TEKNOFEST KKTC kapsamındaki yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu.

Bayraktar: TEKNOFEST milli teknoloji hamlesinin meydanıdır

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, “KKTC’de bir TEKNOFEST’i daha heyecanla tamamlıyoruz. TEKNOFEST’lerde genç kardeşlerim roketlerini, yazılımlarını yarıştırıyor. Bu festival Kıbrıs Türkünün inancının ve tutkusunun en güçlü nişanesidir.” diye konuştu.

Törende yaptığı konuşmada, tam bağımsız bir vatan için mücadele eden şehitleri ve gazileri yad eden Bayraktar, onların en zor şartlarda gösterdiği mücadele azminin göklere uzanan serüvenlerinde kendilerine ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ödüllerine kavuşan tüm şampiyonları yürekten tebrik eden Bayraktar, TEKNOFEST’in yalnızca bir teknoloji yarışması, bir festival değil, bir milletin uyanış hikayesi olduğunu dile getirdi.

TEKNOFEST’in geleceği umutla bakan, kendine güvenen bir neslin inşa edildiği yer olduğunu belirten Bayraktar, TEKNOFEST’in milli teknoloji hamlesinin meydanı olduğunu ifade etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım kıyasıya rekabet etti.

"Sosyal İnovasyon", "Uçan Araba Simülasyon" ve "Turizm Teknolojileri" yarışmalarında ödül sahipleri

Festivalde, "Sosyal İnovasyon", "Uçan Araba Simülasyon", "Turizm Teknolojileri", "TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan", "TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje" yarışmaları gerçekleştirildi.

Sosyal İnovasyon Yarışması'nda ilkokul seviyesinde Tim 3 takımı birinci, Tekno Kafalar takımı ikinci, Dönence takımı üçüncü oldu.

Kapanış seremonisi, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu üyeleri ile T3 Vakfı personeli ve gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

