Sabrımız tükendi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Güzelyurt’ta düzenlediği basın açıklamasında hayvancılık sektörünün ciddi tehdit altında olduğunu belirtti.

Onalt, sektörü bilmeyen bazı kişi ve grupların piyasaya müdahale ettiğini ve üreticileri üretimden koparmaya çalıştığını vurguladı.

“Hayvancılığı bilmeyen kişilerin piyasaya para basarak sektörü zora sokmasına daha fazla izin vermeyeceğiz” diyen Başkan Onalt, üreticinin sabrının tükendiğini ve artık harekete geçme zamanı geldiğini söyledi.

Birliğin yakın zamanda kapsamlı bir yol haritası açıklayacağını belirten Onalt, bu planla birlikte hem üreticinin sesini daha güçlü duyurmayı hem de sektöre zarar veren uygulamaların önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Onalt, “Bu işi bilmeyenlerin yaptığı yanlışlara sessiz kalmayacağız. Sektörümüzü korumak için tüm meşru haklarımızı kullanacağız” dedi.

Onalt, ayrıca üreticilerin daha fazla mağdur edilmemesi için yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı ve kamuoyuna da destek çağrısında bulundu.

