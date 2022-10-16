Yabancılar için burası ‘cennet’

Ömer KADİROĞLU

Asgari ücretin 470 Euro civarında olduğu KKTC’de vatandaşlar pahalılıktan şikayet ederken, Lefkoşa’daki Lokmacı barikatını aşarak kuzeye geçen yabancılar tam tersi bir tavır sergiliyor. Arasta bölgesindeki lokantalarda 6 Euro’ya döner ve cips yiyen, 3 liraya birasını içen yabancılar 5 Euro’ya da üzerine bir kıyafet alabiliyor.

Toplamda 14 Euro’ya güzel bir keyif yapan yabancı turistler, Kıbrıs’ın kuzeyinin güneyden daha ucuz olduğunu belirtirken, bu istikrarın korunmasını öneriyor. Diyalog muhabirine konuşan bölge esnafı ise, yerli halkın alım günün düşmesine karşın Euro kullanan yabancıların KKTC’deki fiyatlardan memnun olduğunu söylüyor.

Onların bütçesine göre çok uygun

Türk Lirası ile döviz arasındaki uçurumdan dolayı onların bütçesinde cüzi miktarda yer tutan harcamalar bizdeki esnafa büyük tutarlar olarak yansıyor.

Döviz kurlarındaki farktan dolayı kuzey Rumlar ve güneyde yaşayan turistler için cazip olurken, Arasta esnafı da böylelikle iş yapabiliyor.

Bu nedenle turistlerin varlığı çarşı için ekonomik açıdan büyük önem taşıyor.

Özellikle hafta sonları geçişler artıyor

Özelikle hafta sonları kuzeye gelişler artarken dün de Arasta çarşısı dolup taştı. Yavaş yavaş soğumaya başlayan havaya rağmen Arasta’ya uğrayanlar çarşıyı canlandırdı. Gerek güneyden gelen Rumlar ve turistler, gerekse kuzeyde yaşayan vatandaşlar tarihi çarşıdaki dükkanlardan alışveriş yapıp bölgedeki restoranlarda yemek yedi. Ziyaretçiler bölgenin tarihi dokusu eşliğinde güzel havanın tadını çıkarıp fotoğraflar çekerken, yoğunluktan esnaf da nasibini aldı. Ancak esnaf, çarşıya can katan turistlerin ülkeye girişte yaşadığı zorlukların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Daha fazla önlem daha fazla kapı

Arasta esnafı Lokmacı sınır kapısında özellikle hafta sonucu geçişlerin yoğunlaştığını, kapıdaki altyapı ve personel eksikliğinden dolayı uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi. Kara sınır kapılarının ülke ekonomisine de önemli katkılar sağladığını söyleyen Arasta esnafı, Lefkoşa’ya daha fazla yaya ve araçlı geçiş kapılarının sağlanması gerektiğini de söyledi.