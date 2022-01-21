Emir ERTORUN

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin boşaltılması için girişim yapıldığını savunarak, “evimizden çıkmayacağız” dedi; süresiz grev dahil her türlü yasal haklarını kullanacağını bildirdi.

Tel-Sen, dün Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde 08.00-12.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

Dairenin devredilmesine yönelik alınan Bakanlar Kurulu kararına karşı dava dosyalayan Tel-Sen, ardından Lefkoşa’da Mahkemeler önünde basın açıklaması da yaptı.

Sendika üyeleri daha sonra Maliye Bakanlığı önüne yürüdü, burada basın açıklaması yaptı ve bakanlığa siyah çelenk bıraktı.

Eyleme destek veren Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, mahkemeler ve bakanlık önünde yaptığı açıklamada, ülke yönetimine aday siyasilerin, halkın refahı ve ülkenin kurumların devamlılığı için var olduğunu söyledi.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan da, bina ile ilgili yaşanan süreci özetleyerek, “Yanlış yapıyorsunuz” görüşünü dile getirdi, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın hukuken yanlış bir karar olduğunu savundu.

Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na da çalışana, evine sahip çıkması çağrısı yaptı.