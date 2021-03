Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlayanlar son bir yıldır pandemi nedeniyle zor zamanlar yaşıyor. Öğrenci azlığı, turist yokluğu nedeniyle iş yapamayan taksiciler, devletten yardım bekliyor. Diyalog’a konuşan Gazimağusa’daki taksi şoförleri, kiralarını ödeyemediklerini, bazılarının evden atıldığını, kimisinin ise borcundan dolayı mahkemelik olduğunu söyledi. “Evimize ekmek götüremiyoruz” diyen taksiciler dayanacak güçlerinin kalmadığını dile getirdi.

Ne dediler?..

Mahmut Coşkun (Uluslararası Taksiciler Birliği Başkanı)

“Turizmin çökmesi ve öğrencinin az olması nedeniyle bir yıldır doğru düzgün çalışamayan taksiciler zor durumda. Birçok taksi şoförü sosyal sigortasını, vergisini, yol ruhsatını ev kirasını ödeyemedi. Bazıları evden atıldı, kimisi ise borcundan dolayı mahkemelik oldu. Gazimağusa pandemi öncesi öğrenci ve turist cennetiydi. Şimdi ikisi de yok ve hayatımız cehenneme döndü. Büyük bir çıkmaza girildi. Devletin bize acilen yardım eli uzatması gerekiyor. Ayrıca devam etmekte olan korsan taksicilik de bizi zora sokmaktadır. Korsan taksiciliğin önüne geçilmesi ve daha önceki yıllarda olduğu gibi ‘Kan Bağı Yasasının’ çıkarılması gerekmektedir. Turizm acenteleri ve otellerin, hakkı dışında yolcu taşımaması gerekmektedir.”

Hasan Keskinel

“Bir yıldır çalışmıyorum. Sosyal sigortamı ödeyebilmek için başkasından borç almak zorunda kaldım. Çoğu zaman bir günde sadece 40 TL kazanıyorum. Bunun 30 TL’sini mazota harcıyorum. Durumumuz çok kötü, devletin bir an önce taksicilere destek vermesi gerekir, aksi takdirde daha da zor günler bizi bekliyor.”

Erdenay Akten

“Eve ekmek götürebilecek durumda dahi değiliz. Kazancımız sıfır; öğrenci yok, turist yok ama vergiler günü geldiğinde bir tamam isteniyor. Artık dayanacak gücümüz yok. Devletin bize yardım elini uzatması gerekiyor.”

Mehmet Kiracıoğulları

“20 yıldır taksiciyim, pandemi nedeniyle bir yıldır çalışmıyorum. Evde engelli çocuklarım var, günde 20-30 lira ancak kazanabiliyorum. Ne kadar acıdır ki maalesef engelli çocuklarımın aldığı maaş ile geçinmek zorunda kalıyorum. Bu duruma düştüğüm için çok ama çok üzgünüm. Devlet bize bir an önce destek versin, dayanacak gücümüz kalmadı, tükendik.”

Enes Özbayrak

“Devletin bize acil destek vermesi gerekir, taksiciler olarak zordayız. Bir yıldır çalışmıyor ve de kazanamıyoruz. Eve ekmek götürecek paramız kalmadı, belirli dönemlerde doğan araç yedek parça ihtiyaçlarından hiç bahsetmiyorum. Taksiciler zordadır ve acil desteğe ihtiyaç vardır.”

Erol Obuz

“Bir yıldır çalışmadığımız için kazanamıyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz. Aile arasında sorunlarımız başladı, bu kötü durum her yönden bizi olumsuz etkiliyor. Allah sonumuzu hayır etsin.”