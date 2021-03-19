Pandemi kötü vurdu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay dün Meclis’te yaptığı konuşmada, KKTC ekonomisinin pandemi dönemiyle gerilediğine işaret ederek, özel sektörün mutlak surette desteklenmesi gerektiğini, aksi takdirde kamu gelirlerinin düşeceğini ve devlet bütçesinin olumsuz etkileneceğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.30 sıralarında toplandı. Güncel konuşmalarla başlayan genel kurulda ilk olarak TDP Milletvekili Cemal Özyiğit söz alıp, “pandemide eğitim” başlıklı konuşma yaptı.

Özyiğit: Çıkış yolu aşıda

Özyiğit, pandemi sürecinden çıkış yolunun aşılama olduğunu, pandemiden tüm sektörlerin etkilendiğini ve herkesin mağdur olduğunu söyleyerek, en çok etkilenenlerden birinin de eğitim olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1 yıldır yüz yüze eğitim yapılamadığını ifade eden Özyiğit, uzaktan ve online eğitimle ilgili herhangi bir açılım yapılmadığını ve el yordamıyla gidildiğini anımsatarak, hala kaç öğrencinin online eğitime katıldığı ve bundan sonra ne yapılabileceklerin konuşulmadığını söyledi.

Cemal Özyiğit, bu konuda artık bir karar verilmesi gerektiğini bu tür çelişkili açıklamaların kafa karışıklığını arttırdığını söyleyerek, sınavlar kaldırılmayacaksa 5 ve 8’inci sınıfların yüz yüze eğitime başlaması gerektiğine işaret etti.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili adımları da değerlendiren Özyiğit, güvenli ülke konseptinin ne kadar zaman sürdürülebileceğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Amcaoğlu: Bazı sınıfların telafisi yok

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, çok ciddi bir konu olduğu bilinciyle eğitim konusunun tartışılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, özel eğitimin yüz yüze başlaması noktasında da 97 eğitimcinin aşılanmasını talep ettiklerini belirterek, okulların yeniden eğitime başlama sürecini yarın değerlendireceklerini söyledi.

Bazı sınıfların telafisi olmadığını, bu nedenle yapılabilecekleri ayrıntılarıyla değerlendireceklerini kaydeden Amcaoğlu, 5 ve 8’inci sınıfların açılımı içinse çalışma yaptıklarını, sınavların da gerekmesi halinde ertelenebileceğini söyledi.

Amcaoğlu, yurt dışından gelen öğrenciler için de 21 üniversite rektörüyle görüştüklerini ve neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini ve üst kurulun onayıyla kademeli olarak mezun olacaklarını kaydetti. Amcaoğlu, dünyanın paralelinde karar aldıklarını anlattı.

Özersay’dan seçim soruları

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Yurt dışından siyasi partilerin ve siyasilerin ülkedeki siyasi faaliyetleri” başlıklı konuşma yaptı.

Ülkedeki siyasi tartışmaların derinliğe girmeden yapıldığına işaret eden Özersay, geçen hafta bilboardlarda yer alan ilanlarla ilgili seri eleştiriler yapıldığını ancak konunun unutulup gittiğini belirterek, kendilerinin bu konuyu salim şekilde değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Ülkede çift vatandaşlığı bulunan hatırı sayılır bir nüfusun yanı sıra Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşların da bulunduğunu hatırlatan Özersay, oy verme hakkı verilmesi halinde Güney Kıbrıs’ta yapılacak seçimlerde aday olacakların kuzeyde propaganda yapmalarına izin verilecek mi ve bu işlemin hangi koşullarda gerçekleşeceğinin sorularının gündeme geleceğini söyledi.

Yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarına yasal engel olmamasına rağmen oy hakkı verilmediğini ama basit bir düzenlemeyle bu hakkı kazanabileceklerini hatırlatan Özersay, bu konunun beraberinde bir dizi olguyu da beraberinde getireceğini belirtti.

Özersay, yurt dışında yaşayanların oy vermesinin sağlanması için düzenleme yapılması ve yurt dışında faaliyet gösteren siyasi partilerin burada faaliyette bulunmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı: Yasal boşluk aşılmalı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da konuşmasında, Özersay’ın önemli bir yasal boşluğa dikkat çektiğini belirtti. Arıklı, yurt dışındaki siyasi partilerin burada faaliyet göstermesiyle ilgili yasal boşluğun giderilmesine yönelik bir yasal düzenlemenin Meclis’e getirilmesi halinde değerlendireceklerini söyledi.

KKTC’de 100 binin üzerinde çift uyruklu kişi olduğunu, bu nedenle Türkiye’deki siyasi partilerin de farklı mecralarda propaganda yapmaya çalıştığını kaydeden Üstel, yasal boşluk nedeniyle yaşanan sorunlar ve yapılan tartışmalara son vermek için bu yasal boşluğun giderilmesi gerektiğini belirtti.

Rogers: Kaynağı bilinmeyen vakalar

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis’teki konuşmasında “Covid-19 ve sağlık” konulu sunum yaptı.

Rogers, kaynağı bilinmeyen vakaların her geçen gün arttığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın yapması gerekenlerin başında rastgele testler geldiğini söyledi.

Üzerinde en çok kafa yorulması gereken konunun aşı olduğuna dikkat çeken Rogers, aşı önceliğinin yaşlılar ve kronik hastalar olduğunun ilk günden beri söylendiğini ancak bugüne kadar böyle yapılmadığını ve vefat edenlerin yüzde 60’nın yaşlılar olduğunu belirtti.

Rogers, belli sektörlere öncelik verilebileceğini ancak öncelik sırasından taviz verilmemesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Üstel: 20 bin aşı daha gelirse

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 20 bin aşı daha gelirse 50 yaşa inebileceklerini ve aşılamada istenen noktaya gelinmesi halinde daha rahat açılıma gidilebileceğini belirtti. PCR testlerini de artıracaklarını kaydeden Üstel, 10 bin adet hızlı antijen test kiti getirdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 24 gündür yürüttüğü görevde bulunduğu sürede yaptıklarının ortada olduğuna işaret etti. Aşı programını dijitalleştirdiklerini çünkü veri eksikliği bulunduğunu kaydeden Üstel, önceki aşıların manuel sistemle yapılmasının bazı aksilikler yaşanması sonucunu da doğurduğunu söyledi.

Şahiner: CMC ve Kıb-Tek’i sordu

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Cumhuriyet Meclisi’nde “CMC ve Kıb-Tek’teki güncel gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

Şahiner, Lefke’de madencilik faaliyetlerine yeniden başlanacağı yönündeki haberlerden dolayı tedirgin olan bölge halkının 2 haftadır bu rahatsızlıklarını çeşitli yöntemlerle dile getirdiğini ancak kimsenin bu konuyla ilgili açıklama yapmadığına işaret etti.

Şahiner, Lefke bölgesinde ekonomik açıdan yapılması gereken çeşitli önerilerde de bulundu.

KIB-Tek’le ilgili geçen hafta yaşananlara da değinerek, yapılan atama sonrasında Kıb-Tek’in bir kez daha hiç hoş olmayan şekilde gündem olduğunu belirtti.

Arıklı: Kıb-Tek kanayan yara

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek’in ülkenin kanayan yarası olduğunu ve bunu düzeltmenin de boynunun borcu olduğunu belirtti.

Arıklı, 2 numaralı jeneratörün devre dışı kalmasıyla ilgili hazırlanan rapor hakkında bilgi vererek, faturayı çalışana çıkarmanın da ne ahlaki ne de vicdani olabileceğini söyledi.

Arıklı, Sayıştay dosyasında adı geçenlerin görevden uzaklaştırılması gerektiğini kaydederek, kurum müdürünün raporlu olduğunu, yerine bir kişinin vekâlet ettiğini ve dışardan atamanın mümkün olmadığını vurguladı.

Yönetim Kurulunun kısa süre içinde ciddi tedbirler alacağını, kurumla ilgili kısa ve uzun vadeli çalışma yaptıklarını kaydeden Arıklı, ihale süreci devam ettiğini ve ihalede en uygun rakamın ortaya çıkacağını söyledi.

Erhan Arıklı, bir an önce 2 bin dönümlük CMC arazisinin temizlenip, rehabilite edilmesi gerektiğini ve bunun için de yasal düzenlemeyle, şeffaf bir ihalenin şart olduğunu söyledi.

Arıklı, atıkların temizlenmesi ve yeni madencilik faaliyetleri başlanacağına ilişkin spekülasyonlara son vermek için Türkiye’den bilirkişi çağrılıp, rapor hazırlanabileceğini belirtti.

Hamzaoğluları son konuşmayı yaptı

Güncel konuşmaların gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün son konuşmayı CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları yaptı.

Biray Hamzaoğluları taşımacılıkla ilgili konuşmasında, taksi izinleriyle ilgili yaşanan sorunlara değinerek, kurumlara verilen taşımacılık izinleriyle taksicilerin zor durumda kaldığını yineledi.

Güncel konuşmaların ardından genel kurul sözlü ve yazılı sorularla tamamlandı.