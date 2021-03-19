Son durum anlatıldı

Anıl IŞIK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5+BM gayriresmi Kıbrıs görüşmesine ön hazırlık toplantıları çerçevesinde dün KKTC’deki üniversitelerin rektör ve rektör vekilleri ile bir araya geldi.

Sayıştaylık’taki toplantı salonunda saat 14.30’da başlayan toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar’a müzakere heyetinden Ergün Olgun ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti. Toplantıda müzakere heyetinden diğer üyeler de hazır bulundu.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik temelinde eşit uluslararası statüsüne dayalı uzlaşı ve iş birliği vizyonunu değerlendirerek, üniversite rektör ve rektör vekillerinin bu süreçle ilgili görüşleri ve nasıl katkılarda bulunabilecekleri konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununun uzun yıllardır gündemde yerini koruduğunu ifade ederek, nisan ayı sonunda Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmi toplantısı ile Türk tarafının tutumunu tüm dünya devletlerinin yakından takip ettiğini söyledi.

Bütün dünya bizi takip ediyor

Tatar şöyle konuştu:

“Öyle bir toplantıya gidiyoruz ki bütün dünya devletleri bizi yakından takip ediyorlar. Toplantıya nasıl yeni fikirlerle gideceğiz ve bu yeni fikirler bizi nereye taşıyacak… Çünkü mesele sadece Kıbrıs’la kalmıyor, Kıbrıs meselesi, Kıbrıs’ın ötesinde bir bölge meselesi, bir ulusal mesele ve aynı zamanda dünyanın en güçlü ülkelerini ilgilendiren bir konudur.”

Kıbrıs meselesinin özünün “bir egemenlik kavgası” olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 1955-60 ve 1974 yıllarında “Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığının yok edilmesine yönelik dünyanın gözü önünde yapılan bir takım girişimleri” hatırlatarak, “Kıbrıs Türkü soykırıma, zulme maruz kalmıştır ancak Kıbrıs Türkü, anavatan Türkiye’nin desteği ile direnmesini bilmiştir” diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye karşı bir takım hukuksuzluk ithamlarında bulunulduğuna işaret ederek, 1974’te Kıbrıs’taki darbe sonrasında Türkiye’nin 1960 anlaşmalarına dayanarak garantörlük hakkını kullanarak adaya müdahalede bulunduğunu yinelendi.

Tatar, “Kıbrıs sorunun kolay bir süreç olmadığını, karşı da güçlü bir lobi olduğunu ancak Kıbrıs Türk tarafının haklı olduğunu kimsenin inkar edemeyeceğini” söyledi.

Cumhurbaşkanı, “bu ülkede iki ayrı hak vardır, Türkler ve Rumlar ve bu ülkenin kaynaklarının paylaşılması ile adalet yerine bulacaktır. Bu bir egemenlik savaşıdır ve bu egemenliğin kabul edilmesi için her yerde sesimizi duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

