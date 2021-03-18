Türkiye'de aşı olanlara karantina yok

Türkiye’de iki doz aşı olanlara karantina uygulanmayacağı açıklandı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ni güncelledi. Güncellemeye göre, iki doz aşı olanlara karantina uygulanmayacak. Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar uygulamadan muaf olacak.

Aşılama sonrası, daha önce Covıd-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süreyi geçirmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek.

