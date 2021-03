‘Ülke şantiye gibi olacak’

Başbakan Ersan Saner katıldığı bir radyo programında, yarım kalan altyapı yatırımları ve projelerin tamamlanması için ciddi bir çalışma içinde olduklarını belirterek, “Vatandaşlarımız önümüzdeki bir iki ay içerisinde bunları çok net görecektir, ülkemiz Mayıs ayında bir şantiye gibi olacak” dedi.

Başbakan Saner, Türkiye ile imzaladıkları tüm protokollerin arkasında dimdik durduklarını, kimsenin yetkiyi ellerinden alma gayreti ve niyeti olmadığını vurgulayarak, “Protokollere suç bulmaya çalışacağımıza, KKTC’de ne kadar üretken davranabildiğimiz, ortaya konulan vizyonlarda neyi ne zaman yaptığımızı sorgulamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Tanıtımı yapılan aşı sistemiyle ilgili bilgi veren Başbakan Saner, göreve geldikleri günden bugüne Türkiye ile 4 iş birliği protokolü imzaladıklarını kaydetti. Ersan Saner, protokollerden birinin de

e-devlet projesi olduğunu, bunun içinde e-sağlık projesinin de bulunduğunu belirterek, e-aşının e-sağlık sistemi içinde önemli olacağını, vatandaşın aşı programına bir tıkla ulaşacağını söyledi.

Amaçlarının halka hizmet sunmak olduğunu ifade eden Başbakan Saner, e-devlet binasının temelinin bu yıl içinde atılacağını, KKTC’de yaşayan herkesin işlemlerini, devlet dairelerine uğramadan internet üzerinden yapabilecek noktaya geleceğini dile getirdi.

“Aşıya Türkiye üzerinden ulaşılabiliyoruz”

Dünyada aşıya erişimin kolay olmadığını, aşıya sadece anavatan Türkiye üzerinden ulaşılabildiğini, aşılar için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür eden Başbakan Saner, Türkiye’nin bugüne kadar KKTC’ye 100 bin doz Sinovac aşı gönderdiğine işaret etti.

Nüfusa oranla KKTC’nin halkını çift aşılamada Avrupa’da üçüncü ülke konumunda olduğunu belirten Başbakan Saner, ekonomik çarkların dönmesi için aşılamanın artmasının şart olduğunu, dünyada da aşı imkanının ortada olduğunu söyledi.

Pandemi kurallarına uyma konusunda insanlarda bıkkınlık yaşandığını ancak kurallara uyulmadığı ve rahat davranıldığı sürece Covid-19’un devam edeceğini kaydeden Saner, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısını yineledi.

322 km yol yenilenecek

Başbakan Saner, özellikle altyapı yatırımlarına odakladıklarını; e-devlet binasının ve 500 yataklı devlet hastanesinin temelinin atılacağını, bütün yarım kalan bölünmüş yolların tamamlanacağını, 322 kilometre yolun yenileceğini ifade ederek, bunlarla ilgili ihalelerinin bir an önce başlaması için ciddi bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Başbakan Saner, “Vatandaşlarımız önümüzdeki bir iki ay içerisinde bunları çok net görecektir, ülkemiz Mayıs ayında bir şantiye gibi olacak. Bu bağlamda bize yaptığı katkılardan dolayı Anavatanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükdede’yi kabul etti

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’yi kabul ederek görüştü.

Ülkede temaslarda bulunan Büyükdede ile önceki gün bir araya gelen Saner’e görüşmede Başbakanlık Müsteşarları Ömer Köseoğlu ve Hüseyin Amcaoğlu da eşlik etti.

Emekli subaylarla görüştü

Bu arada Başbakan Ersan Saner, nezaket ziyaretinde bulunan Kazım And başkanlığındaki Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre; Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan beraberindeki heyet, Başbakan Ersan Saner’e desteklerini belirterek, başarılar diledi.

Kazım And, ziyaret anısına Başbakan Saner’e plaket takdim etti.