KKTC’de bir ilk

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez Covid-19 hastası bir kadın doğum yaptı. Acil Durum Hastanesi’nde dünyaya gelen kız bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada KKTC’de ilk defa bir Covid-19 vakasının doğum yaptığımı kaydetti.

Uçaner, doğumda emeği geçen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum-Pediatri, ameliyathane servisi ve diğer tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Uçaner, minik bebeğin durumun iyi olduğunu belirtti.