Türkiye ile birlikte başarılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de konuşmalarında Kıbrıs konusuna işaret etti.

Tatar, Kıbrıs meselesinin milli bir mesele ve egemenlik meselesi olduğunu kaydederek, gayretlerinin Kıbrıslı Türklerin egemenliğini dünyaya kabul ettirmek için olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Öztürk ise, Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir oldubittiye asla müsaade etmeyeceğini yineledi.

Türkiye’nin her aşamada verdiği büyük destekle Kıbrıs Türk halkının direnmeyi başardığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 1960 anlaşmalarında kurucu ortak olan Kıbrıslı Türklerin 1878’de adadan ayrılan Türk askerinin tekrar adaya dönüşünü büyük bir mutlulukla karşıladığını söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın hatıralarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş’ın dedesi Şeherli Mehmet’in 1878’de adadan ayrılan Türk askeri için “Bir gün mutlaka geri gelecekler” dediğini hatırlattı.

Çocukluk fotoğrafını görünce duygulandı

Cumhurbaşkanı Tatar, çocukluk yıllarında, Dr. Fazıl Küçük’ün müsteşarlığını yapan dedesi Cemal Müftüzade ve anneannesi Vildan Müftüzade ile bir tören vesilesi ile alayı ziyaret ettiğini, alayda çekilen fotoğrafını KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği bu ziyarette, müzede görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Tatar, fotoğrafı müzede sergileyen ve tarihi bu açıdan değerlendirme imkanı yaratanlara da teşekkürlerini iletti.

Öztürk: TSK barışın teminatı

Tümgeneral Öztürk de Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyaretinden duyduğu onur ve mutluluğu ifade ettiği konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kıbrıs’ta barışın teminatı olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs’ta bir oldubittiye asla müsaade etmeyiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bunun için hazırız, muktediriz” diye konuşan Öztürk, adada iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.