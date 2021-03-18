Yine uzun kuyruklar oluştu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Fuar Alanı’nda dün yine PCR kuyruğu vardı. Faaliyetlerine izin verilen ve her 7 günde bir test yaptırmaları şart koşulan birçok sektör çalışanı dün fuar alanında sıraya girdi.

PCR testi yaptırmak için alanda toplanan onlarca çalışan yağmurlu havaya rağmen saatlerce bekledi.

Haftada bir test yaptırmak zorunda olduklarını ifade eden çalışanlar, eziyet çektiklerini söyledi.

Diyalog’a konuşan birçok sektörün çalışanı, Lefkoşa’da ücretsiz test yaptırabilecekleri tek merkezin fuar alanı olduğunu belirterek, “7 günde bir test yaptırıyoruz. Yani 7 gün önce alana gelen herkes yine bir hafta sonra yine aynı yerde bir araya geliyor. Çünkü ücretsiz test yaptırabileceğimiz tek yer burası” dedi.

Her test yaptırmaya geldiklerinde uzun kuyruklarla karşılaştıklarını ifade eden çalışanlar, yaşadıkları mağduriyet için çözüm bulunmasını istedi.

Bir merkezde değil de birkaç noktada PRC testlerinin yapılabilmesi için çalışmalar beklediklerini ifade eden çalışanlar, “Hem bulaş riski azalır hem de insanlar mağdur olmaz” şeklinde konuştu.

