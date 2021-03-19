Politis gazetesi, “Yetkilerin Dağılımı Çabası Zor Bir Denklem” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önerisi olarak addettiği “gevşek veya desantralize federasyon” önerisi için Kıbrıs Rum tarafının yoğun bir çalışma yürüttüğünü, hangi yetkilerin merkezi hükümetten alınacağının belirlenmesinin zor bir süreç olduğunu iddia etti.

Gazete, Kıbrıs sorunu için kurulan hukukçular komitesi ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in danışmanlarının, merkezi hükümetin yetkilerinden hangilerinin federasyon felsefesine zarar vermeden desantralize edileceği konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtirken, bu yetkilerin desantralize edilmesinden doğabilecek olası boşluklara hukuki çözümler üretilmesi yönünde de çalışma yapıldığını aktardı.

“Tek egemenlik, uluslararası temsiliyet, vatandaşlık, dış politika-sivil savunma, ekonomi, MEB ve hava sahası olması gerektiği göz önüne alındığında, temel yetkilerin desantralize edilebilmesi ihtimalinin çok azaldığının görüldüğünü” vurgulayan gazete, “bu sebepten ötürü önemli ancak belirli yetkilerin desantralize edilebilmesi yönünde çaba sarf edildiğini” iddia etti.

Gazete, konu üzerinde görüşme ve tartışmaların sürdüğünü ve henüz konunun siyasi boyutunun ele alınmasına geçilmediğini de belirterek, önümüzdeki hafta Anastasiadis’in, danışmanları ve hukukçu ekibin bir toplantı gerçekleştirerek, ayrıntıları görüşmesinin beklendiğini aktardı.

Habere göre, söz konusu hukukçu grubunun ele aldığı konular arasında: “Kıbrıslı Türklerin iki devletli çözüme yaklaşımı, egemen, eşitlik, tek olumlu oy ve toplumlardan herhangi birinin haklarına helal gelmeksizin bundan nasıl kaçınılabileceği, sistemlerdeki pratik uygulamada siyasi eşitliğin ne anlama geldiği v bunun farklı versiyonları, İngiliz fikirleri ve ‘two community states’ hakkında söylenenler, merkezi federal devletin özü kaybolmadan yetkilerin desantralizasyonu ve çözüm durumunda uygulanabilecek farklı yönetim biçimleri” yer alıyor.