Ağbal sürpriz yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a çıkardı.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizinin yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.

Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görüldüğü belirtilen duyuruda, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açtığı vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararının ardından döviz kurları düşerken, BIST 100 endeksi banka hisseleri öncülüğünde yükseldi.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti. Karar metninde, beklentilerin üzerindeki faiz artışı için "Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.