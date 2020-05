Evliler için öpüşme yasağı olmadığını söyledi

Çiğdem AYDIN

Karantina ekibinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç, Ramazan Bayramı süresince karantina tedbirlerine uyulması gerektiğini belirtirken, öpüşme konusunda uyarılarda bulundu.

“Şu an KKTC olarak Covid-19 kapsamında kötü noktada değiliz ancak bu kötü bir duruma gelmeyeceğiz manasına gelmiyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı boyunca istediğimiz tedbiri elden bırakmamak” diyen Özgeç, evli çiftlerin öpüşmesinde sakınca olmadığını belirtti.

Doktor Derlen Özgeç Diyalog’un sorularını şöyle yanıtladı:

Soru: Ülkemizde korona virüs şu anda yok deniliyor. Bayram süresince rahat davranabilir miyiz?

Özgeç: Şu an KKTC olarak Covid-19 kapsamında kötü noktada değiliz ancak bu kötü bir duruma gelmeyeceğiz manasına gelmiyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı boyunca istediğimiz tedbiri elden bırakmamak.

Soru: Evli çiftler öpüşebilir mi?

Özgeç: Evli çiftler zaten birlikte yaşıyor, aynı yatağa giriyor, aynı sosyal çevreyi paylaşıyorlar genelde, evlerini odalarını paylaşıyorlar ve elbette öpüşebilirler onlara her şey ev içinde serbest.

Soru: Sevgililer öpüşebilir mi?

Özgeç: Onlar için de aynı eğer riskleri göze alıyorlarsa istediklerini yapmakta özgürdürler diyebilirim.”

Yanaktan öpmek mi dudaktan öpmek mi riskli?

Özgeç: Korona virüs kapsamında bakıldığı zaman her ikisi de risklidir. Biz bayramı bu defa geleneklerimizden farklı kutlamalıyız. Bu şakaya gelir bir durum yok. Karantina süresince servisimizde yatmak zorunda kalan hastalarımız durumu daha da iyi idrak ettiler. Umarım kimse bizlerle korona virüs nedeniyle görüşmek zorunda kalmaz. Ülkemizde şu anda Bakanlığın yaptığı testlere göre, korona virüs vakası yok görünüyor ama bu olmadığı anlamına da gelmez. Neticede testler hala her gün yapılıyor. Dikkatli olmakta fayda vardır. Mümkün olduğu kadar temaslardan kaçmamız, el sıkışma, öpüşme yanak veya dudak fark etmez, toplu alanlarda maskesiz gezme gibi şeyler bu bayram yasak. Tehlike henüz yüzde yüz geçti demek yanlış olur kanaatindeyim.”

Soru: Nelere dikkat etmelidirler?

Özgeç: Öncellikle toplu alanlara maskesiz girmemek gerekiyor, temas yok, yaşlılardan ve risk grubunda olan kişilerden yaşları ne olursa olsun onların iyiliği ve sağlığı için uzak durulmalı. Gerekirse bayram ziyaretlerini bu defalık uzaktan gerçekleştirmek gerekiyor. El ve ağız hijyenine dikkat göstermeliyiz. Tüm bunları yaparsak öncelikle kendimizi bu virüse karşı korumayı sürdürmeliyiz, kendimizi korumak demek bir anlamda sevdiklerimizi, ailemizi, çocuklarımızı ve yaşlılarımızı korumak demek. Biz kendimizi koruyacağız ki, onları da risklerden koruyabiliriz.