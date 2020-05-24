Rum çarşısında da satışlar geriledi

Rum Esnaf ve Zanaatkar Örgütleri (POVEK) Genel Sekreteri, çarşıdaki hareketin yeni tip koronavirüs krizi öncesi dönemdeki hareketin yaklaşık yüzde 30’una düştüğünü açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre POVEK Genel Sekreteri Stefanos Kursaris, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, çoğu küçük işletmenin dükkan kirası, vergi, sosyal sigorta, maaş ve emtia alımı gibi işletim giderleri nedeniyle dükkanlarını kapatmayı düşündüğünü; kimilerinin de hareketi artırmak için müşterilerine yeni alternatif hizmetler sunduğunu, ürün ve hizmet fiyatlarında indirime gittiğini söyledi.

Rum çarşısındaki satışların azalması, özellikle kirada oturan esnaf için de büyük dert oldu. Rum esnafı “böyle giderse kepenk indiririz” diyor.

Bilindiği gibi, Kıbrıs’ın Türk çarşısı da Bayram öncesinde satışların yok denecek kadar az olmasından yakınmıştı.

