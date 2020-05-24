Tutuklu yargılanacak

Girne’ye bağlı Ozanköy’de bir evin bahçesinden havuz motoru ile su borularını çaldığı belirtilen Yassan Al Edwan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının yaşadığı evde yapılan aramada çaldığı motor ve su borularının bahçesinde bulunduğu belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Yassan AL Edwan'ın 12 Mayıs tarihinde Ozanköy’de Ş.T'ye ait ikametgâhın bahçesi içerisinde muhafaza edilen 2 bin TL değerindeki havuz motorunu ve su borularını çaldığını söyledi. Polise şikayetin 17 Mayıs tarihinde yapıldığını kaydeden soruşturma memuru, zanlının 18 Mayıs tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının Alsancak bölgesindeki evinde yapılan aramada çalınan su motoru ve tesisat borularının bahçesinde tespit edildiğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

