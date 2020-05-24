‘Turist avı’ başladı

Güney Kıbrıs’taki otellerin 1 Haziran’da, hava limanlarının ise 9 Haziran’da açılacağı belirtirken “Turist avına” çıkıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Turist Avına Çıkıyoruz” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun havalimanlarının iki aşamada açılmasına karar verdiğini, bu bağlamda havalimanlarının 9-19 Haziran ve 20 Haziran’dan itibaren iki aşamalı olarak açılacağını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın hangi ülkelerden yolcu kabul edileceğine dair listenin de hazırlandığını yazan gazete, 9-19 Haziran aralığında gelen yolculardan koronavirüs testinin isteneceğini, 20 Haziran itibarıyla ise yolculardan test istenmeyeceğini belirtti.



Ülkelerin listesi

Yunanistan, Malta, Bulgaristan, Norveç, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Danimarka, Almanya, Slovakya ve Litvanya’nın ilk kategoride yer alan ve 20 Haziran’dan sonra test istenmeyeceği ülkeler olduğunu belirten gazete, ikinci kategoride olan İsviçre, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Estonya ve Çek Cumhuriyeti’nden 20 Haziran sonrası da koronavirüs testinin talep edileceğini yazdı.

Habere göre Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios yaptığı açıklamada ileriki zamanlarda bu listelere başka ülkelerin de dahil olacağını ifade etti.

İngiltere ve Rusya’nın bu listeler dahilinde olmamasının hayal kırıklığına neden olduğunu yazan gazete, bu ülkelerdeki epidemiyolojik olguların bağlantıya olanak tanımadığını belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın, her yıl 100 bin kadar turistin geldiği Ukrayna’nın da listede yer almadığına dikkati çekti.

Gazete havayolu şirketleri ve havalimanları tarafından özel protokollerin yürürlükte, maske ve eldiven kullanımının ise gerekli olacağını yazdı.

Önlemler açıklandı

Habere göre, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı YiannisKarusos yaptığı açıklamada, havalimanlarının açılmasının ilk aşamasında iki kategoride yer alan ülkelerden, kalkıştan 72 saat önce yapılacak olan koronavirüs testine dair belgenin gösterilmesinin isteneceğini, buna karşın Kıbrıslı vatandaşlara, ülkeye gelişlerinde test yaptırma olanağının tanınacağını belirtti.

Karusos, test yaptıracak olan Kıbrıs vatandaşlarının, test sonuçları çıkıncaya kadar da evlerinde izole şekilde kalacağını söyledi.

İlk kategoride yer alan ülkelerden, 20 Haziran itibarıyla test istenmeyeceğini söyleyen Karusos, ikinci kategoride yer alan ülkelerden gelecek olan yolcular için ilk aşamada geçerli olan olguların geçerli olacağını, bir diğer deyişle koronavirüs testinin talep edileceğini ifade etti.

Bu iki kategoride yer almayan ülkelerin -örneğin Güney Kıbrıs’ın yakın teması bulunduğu İngiltere ve Rusya gibi- sadece Kıbrıs vatandaşı veya Güney Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden veya özel izne sahip olan yolcularla Güney Kıbrıs’a yönelik uçuş gerçekleştirebileceğini söyleyen Karusos, bu yolculardan koronavirüs testinin negatif olduğuna dair belgenin talep edileceğini, alternatif olarak bu testlerin Güney Kıbrıs’a gelindiği zaman da yapabileceğini ifade etti.