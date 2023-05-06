Evraklar inceleniyor

Metehan Sınır Kapısından geçiş yapan bazı şahıslar için sahte sigorta poliçesi hazırladığı gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki Saadettin Kaynak dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 180 Euro karşılığında sahte sigorta poliçesi hazırlayarak, Kıbrıslı Rum bir şahsa verdiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Metehan Sınır Kapısında bir sigorta şirketinde çalışan Saadettin Kaynak’ın, Kıbrıslı Rum Michalakis Antonyiades'e ait KOR 134 plakalı Mercedes marka araç için sahte poliçe hazırladığını söyledi.

Polis memuru, zanlının sahte poliçe karşılığında 180 Euro aldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.30 sıralarında tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak birçok ifade olduğunu ve söz konusu poliçenin incelenmesi gerektiğini söyledi. Polis, zanlının Metehan sınır kapısında çalışmasından dolayı benzer şekilde birçok sigorta poliçesi verip vermediğinin araştırılacağını da belirtti. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında ‘resmi evrak sahteleme, sahtekarlıkla para temin etme’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.