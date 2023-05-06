Fulya ile Hasan hücrede

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde arkadaşlarının evinde misafir olarak bulunan 23 yaşındaki Sudanlı öğrenci Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhir’in aniden fenalaşarak ölümünün ardından tutuklanan Sevda Bektaş, Mohamed Hussein Mohamed Abdullah ve Ayman Kamal Sayed Ahmed’in suçla bağlantısı olmadığı tespit edildi. Fulya Cihan Tamer ve Hasan Awad Hasan Elawad dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, suçsuz olduğu anlaşılan 3 şahıs serbest bırakıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan bir apartmanın ikinci katında yer alan daire içerisinde misafir olarak kalmakta olan Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhir’in aniden rahatsızlanarak, ambulansla hastaneye kaldırılacağı zaman acil servisi ekibinin tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, aynı gün olay mahallinin ziyaret edildiğini, Muhamedkhir’in kaldığı odada Fulya Cihan Tamer, Sevda Bektaş, Hasan Awad Hasan Elawad, Mohamed Hussein Mohamed Abdullah ve Ayman Kamal Sayed Ahmed'in tespit edildiğini söyledi.

Polis, oda içerisinde yapılan inceleme sırasında ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan bir adet Alyse hap bulunduğunu belirtti.

Polis, aynı gün 5 zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını söyledi. Polis, Fulya Cihan Tamer’in tutuklandıktan sonra hücreye yerleştirmek için üzerinde yapılan aramada vajinasına soktuğu ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan toplam 60 adet Rivoclon marka hap bulunduğunu anlattı.

Polis memuru, ilk etapta tutuklanan Sevda Bektaş, Mohamed Hussein Mohamed Abdullah ve Ayman Kamal Sayed Ahmed’in suçsuz olduğunun anlaşıldığını ve serbest bırakıldıklarını söyledi.

Polis, 2 zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, tasarruflarında ele geçirilen hapları nereden bulunduklarının araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü

belirterek, zanlıların 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.