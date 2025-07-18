En tehlikelisi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarla harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, en tehlikeli uyuşturucu türlerinden olan 5 gram metamfetamin ele geçirdi, mesele kapsamında Burak Akdağ ve Harun Özer isimli iki zanlıyı tutukladı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında bir gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Buse Sennaroğlu; 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında, aldıkları bilgi ışığında, zanlı Burak Akdağ’ın işyerine baskın yaptıklarını ve zanlı Harun Özer’in de, konu yerde tespit edildiğini söyledi.

Yapılan arama sonucunda, ofis kısmında, masa üzerinde bulunan çanta içerisinde, 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulduklarını açıklayan polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini; ele geçirilen maddelerin analiz için laboratuvara gönderileceğini ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ifade ederek, bir gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

