Suna ERDEN

Yanında bakıcı olarak çalışan 52 yaşındaki Türkmenistanlı kadına evlenme teklif ettiği, hayır cevabı alınca av tüfeğiyle tehdit yağdırdığı iddia edilen 75 yaşındaki Yaşar Emmi, şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, olayın Gönyeli’de zanlıya ait evde meydana geldiği belirtildi.

Zanlının ütü odasında evlenme teklifini kabul etmeyen G.Ç.’ye tüfek doğrultup, “Bu film burada bitecek” dediği iddia edildi.

Zanlının G.Ç.’nin evinin kapısına dayandığı, telefonla birçok kez arayarak taciz ettiği de açıklandı.

Kapısına da dayandı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 2023 yılı Aralık ayı içerisinde, Gönyeli’de Şehit Zehra Mustafa Sokak’ta bulunan ikametgahının ütü odası içerisinde, evlenme teklifini reddettiği gerekçesiyle, av tüfeğine fişek koyup, G.Ç.’ye doğrultarak, "O halde bu film burada bitecek' dediğini açıkladı.

Polis, zanlının 22 Aralık tarihinde saat 20.00 sıralarında ise G.Ç.’nin Gönyeli’de kaldığı eve gittiğini, defalarca ve ısrarlı bir şekilde kapıyı çaldığını, kapı açılmayınca “Bana şans ver, ikimizin de vaadi doldu. Bu dünyadan tek gitmem, seni de götüreceğim” dediğini açıkladı.

Polis, zanlının 22 Aralık saat 22. 30 sıralarında da G.Y.’yi telefonla defalarca arayarak, telefonda taciz suçu işlediğini söyledi.

Polis, G.Ç.’nin, zanlının ev işlerini yaptığını, tüfeğin ruhsatlı olduğunu belirtti. Zanlının 75 yaşında ve KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Suçlamaları kabul etmedi

Polisin ardından söz alan zanlı suçlamaları kabul etmezken, “Ben hep ona yardım ettim, pazardan her zaman ona bir şeyler aldım. Polise yalan ifade verip beni tutuklattıracağını söylemişti” iddiasında bulundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verirken, yaşından dolayı doktor kontrolünden geçirilmesine de direktif verdi.