En nihayet

Ömer KADİROĞLU

Sağlık Bakanlığı deposunda bekletilen tarihi geçmiş 200 milyonluk ilaç, 4 yıllık bir gecikmeden sonra imha edilmek üzere dün Haspolat’taki tesise gönderildi. Bugünkü maliyetlerle bir milyar lirayı aşan ilaçların imhası için de 20 milyon lira ödenecek. KKTC hükümetinde kaynak olmadığı için bu parayı Türkiye ödeyecek.

Taşıma işlemi sırasında depoyu ziyaret eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Diyalog muhabirine yaptığı açıklamada “İlk hedefimiz ilaçları yurt dışına göndermekti ama olmadı. Dolayısıyla Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm şirketinin tesislerinde imha edilmesine karar verildi” dedi.

Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ve uzman personel eşliğinde süren çalışmalarla ilgili konuşan Ataoğlu, tıbbi atık sorununun tıbbi atık bertaraf tesisinin devreye girmesiyle son bulduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Tarihi geçmiş ilaçların depolanmasında kullanılan yanan Devlet Laboratuvarı binasından ilaçlar bertaraf edilmek üzere taşınmaya başlandı. Daha önce yaptığımız girişimlerle bu ilaçların yurt dışına gönderilmesi çalışmaları neticesinde bunun mümkün olmayacağını gördük. Kendi ülkemizdeki bir girişimci arkadaşımızın çabaları ile yaptığı bertaraf tesisinde söz konusu ilaçlar imha edilecektir. Bu tesisin bu işlem için hazır olduğunu hep dile getirmiştik ve bugün bu tesisleri kullanarak ilaçlar imha edilecektir. Devlet Laboratuvarında depolanan ilaçların imhası çalışmalarına başladık ancak bunun yanında Tarım Bakanlığına ait tarihi geçmiş ilaçlar ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait tehlikeli yakıtlar da mevcuttur ve bunlar da bu tesiste bertaraf edilecektir. Tarihi geçmiş ilaçların tekrardan gündeme gelmemesi adına çalışmalar yapılmalı ve dikkat edilmesi gerekiyor.”

İmha işlemi bayramdan sonra başlayacak

Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm LTD Direktörü Mustafa Ersözlü de ilaçlarla ilgili imha sürecinin bayramdan sonra başlayacağını belirtti. Ersözlü şunları ifade etti:

“Laboratuvar içerisine istiflenmiş ilaçları Haspolat’ta bulunan tesisimize taşımaya başladık. Burada ilaçların tasnifi yapılacaktır. Tasnifi yapılırken geri dönüşüm ayrıştırması yapılan ilaçlar yakma işlemi ile imha edilecektir. Bu yakma işleminin Avrupa Birliği Standartlarında bir emisyona sahip olması gerekiyor. Bu emisyon Çevre Bakanlığı tarafından incelenmektedir. Bu değerlerde bir bertaraf işlemi için bazı gün belki bir ton ilaç bazı gün belki 15 ton ilaç bertaraf edilecektir. Bertaraf işlemleri sırasında da hem Çevre Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olacağız. İlaçların bertaraf edilmesi işlemine bayram sonrasında başlayacağız. Bu işlem uzun bir süre alacaktır.”

Diyalog gündeme getirdi

Diyalog, 23 Mart 2023 tarihinde “Çok büyük tehlike” başlığıyla yayımladığı haberle atık ilaçlar konusunu gündeme getirmişti. Yayımlanan haberde tarihleri geçtiği için 4 yıl önce İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin deposundan Devlet Laboratuvarı binasına taşınan tonlarca ilacın imha edilmediği belirtilmişti. Ayrıca binanın cam ve kapılarının kırıldığı, isteyen herkesin içeri girebileceği dikkate getirilmişti. İlaçların binanın dışına kadar taştığı da gözler önüne serilmişti. Yetkililer harekete geçerek, önce binayı emniyete almış, ardından imha çalışmaları için görüşmeler başlatmıştı.

