Farkındalık yaratıldı

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’ne özel anlamlı bir etkinlik düzenledi. Merit Park Hotel’de gerçekleşen etkinlikte, Meritta Club personeli ve Engelsiz Yaşam Evi öğretmenleri, katılımcılar için eğitici ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdi.

Down sendromlu bireylerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan bu özel etkinlikte interaktif oyunlar, el becerisi çalışmaları ve çeşitli eğitici aktiviteler yer aldı. Gün boyu süren etkinlik, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, lezzetli açık büfe ikramları ile taçlandırıldı.

Etkinliğin en özel anlarından biri, Engelsiz Yaşam Evi öğrencileri için hazırlanan ve Kıbrıs’a özgü şarkıların seslendirildiği klip oldu. Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses’in de yer aldığı bu performans sırasında öğrenciler büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimine dokunmaya devam eden

Merit International, özel bireylerin hayatına anlamlı katkılar sunmayı hedefliyor.

Sosyal farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi planlanıyor.