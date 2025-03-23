‘Bir yere gitmeyiz’

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Boğaz’da, liman içerisinden tahliye edilmek istenen amatör balıkçılar isyan etti. Uygulamanın haksiz olduğunu savunan balıkçılar, İskele Kaymakamlığı’nın art niyetle teknelerini limandan çıkarmak istediğini iddia etti. Balıkçılar, bir yere gitmeyeceklerini söylerken, eylem yapacaklarına dair sinyal verdi.

Diyalog muhabirine konuşan amatör balıkçılar, 20 yıldır Boğaz’da limanda bulunduklarını, limanın sadece 1/6’lık kısmını kapladıklarını belirterek, İskele Kaymakamlığı tarafından teknelerine bir tebligatın yapıştırıldığını ve 15 gün içerisinde teknelerini tahliye etmemeleri durumunda, polis ve belediye yardımıyla teknelerin limandan çıkarılacağının kendilerine bildirildiğini söyledi.

İlgili kararı bir maddeye dayanarak aldıklarını belirten balıkçılar, konu maddede, suç işlemeleri uya da aykırı hareket etmeleri halinde tahliye hakkının kaymakamlığa verildiğini iddia etti ve kendilerinin vergilerini zamanında yatırdığını, mevduata tamamen uygun davrandıklarını ifade ederek, kaymakamlığın art niyetle konu kararı aldığını savundu.

Bölgede 60’a yakın profesytonel balıkçı teknesi olduğunu ancak sadece 5 kişinin tekneyle balığa çıktığını ileri süren balıkçılar, diğerlerinin teknelerini kıpırtadmadığı halde 150 bin TL mazot teşviği aldığını iddia etti.

Balıkçılar, eylemlerini gerekirse daha eileri safhalara taşıyacaklarını sözlerine ekledi.