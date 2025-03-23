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Kenetlenmeliyiz

UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Üstel, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili mesaj verdi

Kenetlenmeliyiz
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Hüseyin ÇİÇEK-Ergün YAHAT
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke için hayati önem taşıdığını ifade etti. Üstel, “Kendi içimizde küskünlükler, kırgınlıklar olabilir, ancak tüm bunları bir yana bırakarak, Sayın Cumhurbaşkanımız için kenetlenmemiz gerekir”dedi.
UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı tarafından dün akçam iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe birçok partilinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Yemekte konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, gençler için çok kısa süre içerisinde sosyal konutların yapılmaya başlanacağını ve ilk temelin Güzelyurt’ta atılacağını söyledi. Üstel,  ardından Gazimağusa’nın Maraş Bölgesi’nde temellerin atılacağını açıkladı. Sosyal konutlar için gençlere düşük faizlerden kredi imkanı sağlanacağını da belirten Üstel, yakın zamanda çıkarılan İlk Evim kampanyasına ilginin yoğun olduğunu ve limitin dolmak üzere olduğunu ifade etti. Üstel, dördüncü’ İlk Evim’ uygulamasının da kısa süre içerisinde açıklanacağını duyurdu. Üstel, ayrıca yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimini işaret ederek, “bu seçim ülkemiz için hayat memat meselesidir. Kendi içimizde küskünlükler, kırgınlıklar olabilir, ancak tüm bunları bir yana bırakarak, Sayın Cumhurbaşkanımız için kenetlenmemiz gereklidir” şeklinde konuştu.
 

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YORUMLAR
Sabri / Sydney
Sabri / Sydney - 5 saat Önce

Sorun bakalım; bu duayı oku diye bilmezler..Erdoğan'a karşı,AKP'ye karşı show olsun diye işte ellerini açtılar sanki dua ediyorlarmış gibi yapıyorlar ama kafada gene neyi nasıl çalarım var..Allah tüketsin sizi hepinizi de satılmışlar...Egemen eşit devletmiş,.Koydular önünüze..

Remzi
Remzi - 5 saat Önce

Ortada gözükmek,yaranmak isteyen eşkiyaların bir kısmı burada..Kalpleri kara,kafaları kara Allah'a el açıyorlar dua ediyorlarmış gibi yapıyorlar pislikler...

Turgut sulan
Turgut sulan - 5 saat Önce

Bu fotograf utanc verici.Lail cumhuriyetin cambazlari Oy pesinde

Ünal
Ünal - 3 saat Önce

Zehir zıkkımınız olsun,boğazınızda dursun inşAllah..Geberin tez zamanda satılmış göt yalayıcılar..Hakkımızsize helal olmasın...

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Tiksindigim Diktatörun atamaları, piyonları. Burası Türkiye olmamakı. Yoksa hepimiz insanliktan çıkarılacağız. Zombi olacağız bre .... Bu arada, yalan iftar yeneği yiyen herkes inşAllah o yeneğin geçtiği her noktadan kanser olsun! Amin.
Yani cilt, dudak, dil, girtlak, mide, barsak ve got deligi kanserleri.

Mehmet avci
Mehmet avci - 5 saat Önce

Kemik corbasini göremedim.Ekstra yemek zamani

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 53 saniye Önce

21 milyar TL’yi Yeyiciler Yemekle bitiremez Ki !

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