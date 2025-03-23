Kenetlenmeliyiz

Hüseyin ÇİÇEK-Ergün YAHAT

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke için hayati önem taşıdığını ifade etti. Üstel, “Kendi içimizde küskünlükler, kırgınlıklar olabilir, ancak tüm bunları bir yana bırakarak, Sayın Cumhurbaşkanımız için kenetlenmemiz gerekir”dedi.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı tarafından dün akçam iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe birçok partilinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Yemekte konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, gençler için çok kısa süre içerisinde sosyal konutların yapılmaya başlanacağını ve ilk temelin Güzelyurt’ta atılacağını söyledi. Üstel, ardından Gazimağusa’nın Maraş Bölgesi’nde temellerin atılacağını açıkladı. Sosyal konutlar için gençlere düşük faizlerden kredi imkanı sağlanacağını da belirten Üstel, yakın zamanda çıkarılan İlk Evim kampanyasına ilginin yoğun olduğunu ve limitin dolmak üzere olduğunu ifade etti. Üstel, dördüncü’ İlk Evim’ uygulamasının da kısa süre içerisinde açıklanacağını duyurdu. Üstel, ayrıca yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimini işaret ederek, “bu seçim ülkemiz için hayat memat meselesidir. Kendi içimizde küskünlükler, kırgınlıklar olabilir, ancak tüm bunları bir yana bırakarak, Sayın Cumhurbaşkanımız için kenetlenmemiz gereklidir” şeklinde konuştu.

