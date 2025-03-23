Hüseyin ÇİÇEK-Ergün YAHAT
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke için hayati önem taşıdığını ifade etti. Üstel, “Kendi içimizde küskünlükler, kırgınlıklar olabilir, ancak tüm bunları bir yana bırakarak, Sayın Cumhurbaşkanımız için kenetlenmemiz gerekir”dedi.
UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı tarafından dün akçam iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe birçok partilinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Yemekte konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, gençler için çok kısa süre içerisinde sosyal konutların yapılmaya başlanacağını ve ilk temelin Güzelyurt’ta atılacağını söyledi. Üstel, ardından Gazimağusa’nın Maraş Bölgesi’nde temellerin atılacağını açıkladı. Sosyal konutlar için gençlere düşük faizlerden kredi imkanı sağlanacağını da belirten Üstel, yakın zamanda çıkarılan İlk Evim kampanyasına ilginin yoğun olduğunu ve limitin dolmak üzere olduğunu ifade etti. Üstel, dördüncü’ İlk Evim’ uygulamasının da kısa süre içerisinde açıklanacağını duyurdu. Üstel, ayrıca yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimini işaret ederek, “bu seçim ülkemiz için hayat memat meselesidir. Kendi içimizde küskünlükler, kırgınlıklar olabilir, ancak tüm bunları bir yana bırakarak, Sayın Cumhurbaşkanımız için kenetlenmemiz gereklidir” şeklinde konuştu.
Kenetlenmeliyiz
UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Üstel, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili mesaj verdi
Hüseyin ÇİÇEK-Ergün YAHAT
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YORUMLAR
Remzi - 5 saat Önce
Ortada gözükmek,yaranmak isteyen eşkiyaların bir kısmı burada..Kalpleri kara,kafaları kara Allah'a el açıyorlar dua ediyorlarmış gibi yapıyorlar pislikler...
Turgut sulan - 5 saat Önce
Bu fotograf utanc verici.Lail cumhuriyetin cambazlari Oy pesinde
Ünal - 3 saat Önce
Zehir zıkkımınız olsun,boğazınızda dursun inşAllah..Geberin tez zamanda satılmış göt yalayıcılar..Hakkımızsize helal olmasın...
Doğru Söz - 3 saat Önce
Tiksindigim Diktatörun atamaları, piyonları. Burası Türkiye olmamakı. Yoksa hepimiz insanliktan çıkarılacağız. Zombi olacağız bre .... Bu arada, yalan iftar yeneği yiyen herkes inşAllah o yeneğin geçtiği her noktadan kanser olsun! Amin.
Yani cilt, dudak, dil, girtlak, mide, barsak ve got deligi kanserleri.
Mehmet avci - 5 saat Önce
Kemik corbasini göremedim.Ekstra yemek zamani
Hasan Nuri - 53 saniye Önce
21 milyar TL’yi Yeyiciler Yemekle bitiremez Ki !
Sorun bakalım; bu duayı oku diye bilmezler..Erdoğan'a karşı,AKP'ye karşı show olsun diye işte ellerini açtılar sanki dua ediyorlarmış gibi yapıyorlar ama kafada gene neyi nasıl çalarım var..Allah tüketsin sizi hepinizi de satılmışlar...Egemen eşit devletmiş,.Koydular önünüze..