Olmadı Bayram

Suna ERDEN

Girne’de birlikte yaşadığı kız arkadaşını ciddi şekilde darp ettiği iddia edilen Bayram Akıcı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının kız arkadaşının sağ gözüne üç yumruk attığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, olayın 19 Haziran 2021 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının ikametgâhı içerisinde tartıştığı kız arkadaşının sağ gözüne üç yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini ifade etti.

Zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını, darp edilen kadının ise doktor kontrolünden geçirildiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, Bayram Akıcı’nın ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.