‘Param kalmadı’  

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci olarak gelen ancak son 11 aydır kaydını yenilemediği için kaçak duruma düşen Nijeryalı Osarodion Thomson Ewemade dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de gerçekleştirilen rutin asayiş kontrolleri sırasında tespit edilen zanlının 7 gün daha tutuklu kalması talep edildi.

Duruşmada konuşan zanlı, “Ekonomik durumunun bozulunca kaydımı yenileyemedim” dedi.

Soruşturmayı yapan polis, 15 Haziran 2021 tarihinde saat 08.30 sıralarında Salih Miroğlu Caddesi üzerinde yapılan kontrolde Ewemade'nin 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren öğrenci kaydını yenilemediğini, KKTC'de herhangi bir yasal statüsü olmadan kaldığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 9 gün tutukluluk emri alındığını ancak soruşturmanın bu süre içerisinde tamamlanmadığını belirtti.

Polis, zanlının akıl sağlığının yerinde olmadığıyla ilgili bazı şüpheler olduğunu, bu nedenle Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini ifade etti. Polis memuru, ayrıca

ihraç işlemlerinin sürdüğünü ve zanlının ülkede kalmış olduğu süre içerisinde suça karışıp karışmadığına dair araştırılma yapıldığını belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi onaylarken, duruşmada söz hakkı alan zanlı, ekonomik durumu bozulduğu için öğrenci kaydını yenileyemediğini ifade etti.