10 bin 787 test yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 10 bini aşkın test yapıldı, 40 yeni vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta ise 169 yeni vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 10 bin 787 test neticesinde 37’si yerel 40 pozitif vakaya rastlandığını ve 31 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtilirken, 37 yerel vakadan 11 kişinin Lefkoşa, 17 kişinin Girne, 6 kişinin Gazimağusa, 3 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğu duyuruldu.

Ayrıca, ülke genelinde bugün salgına karşı 6 bin 339 aşı yapıldığı kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: K. Kaymaklı-1, Metehan-1, Yenişehir-1, Gönyeli-3, Cihangir-1, Yakın Doğu Bulvarı-3,

Ortaköy-1.

Girne: Girne Merkez- 9, Karaoğlanoğlu-1, Karakum-2, Dikmen-1, Alsancak-1, Boğazköy-1, Lapta-2.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez- 2, Maraş-3, Kaliland-1.

Lefke: Lefke Merkez-3.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı: 1.428.552, toplam vaka sayısı: 7935, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 7563, tedavisi devam eden vaka sayısı: 337, pandemi merkezindeki hasta sayısı: 20, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 295, tetkikleri devam eden vaka sayısı: 22, toplam kaybedilen hasta sayısı: 35, yoğun bakımda yatan hasta sayısı:

Güvende Kal uygulaması

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 845

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 378

Güvende Kal genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3046

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.000

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 42 bin 660 test neticesinde 169 yeni vaka belirlendi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, dün can kaybı olmadığını belirtirken toplam vaka sayısı 74 bin 343’e yükseldi.

Hastanelerde tedavi gören 41 hastadan 17’sini durumunun ciddi olduğu da belirtildi.