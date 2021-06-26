PCR eziyeti bitmiyor

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Fuar Alanı’nda dün yine PCR kuyruğu oluştu. Test yaptırmak için sabahın erken saatlerinde alana gelenler, uzun süre bekledi. Oluşan test kuyruğu alanı aşarken, sıcağın altında uzun süre bekleyen vatandaşlar isyan etti. Her hafta test yaptırması zorunlu kılınan sektörlerde çalışan kesimin çilesi bitmezken, uzun süredir aynı sorunu yaşadıklarını belirtti.

Fuar Alanı’ndaki ücretsiz test merkezinde yeterli personel çalışmadığını ifade eden vatandaşlar, başka noktalarda da merkezler açılmasını talep etti. Vatandaşlar, “Uzun kuyruklar yola kadar taşıyor. Hem bize hem de az sayıda çalışan sağlık personeline yazık. Hem biz hem onlar çile çekiyor. Uzun süredir devam eden bu sorun çözülmelidir” dedi.