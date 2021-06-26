Kız arkadaşının göz çukurunu kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2020 yılında meydana gelen olayda tartıştığı kız arkadaşının yüzüne vurarak, göz çukur kemiğinin kırılmasına neden olan Yıldıray Kurt hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkûm edildi. Kararda kadına karşı şiddet suçlarının giderek yaygınlaştığı, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiği belirtildi.

Kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, sanığın, 2020 yılı Mart ayı içerisinde, kız arkadaşının yüzüne elinin tersi ile vurarak, göz çukur kemiğinin kırılmasına neden olduğunu anımsattı.

Toroslu, darp fiilinin kadına karşı işlenen vahim ve ciddi bir suç olduğunu vurguladı. Toroslu, kadına karşı şiddet olaylarının son zamanlarda arttığına da dikkat çekerek, mahkemelerin bu tür suçlara asla müsamaha göstermeyeceğini kaydetti.

Toroslu, kadına karşı işlenen suçlarda toplum menfaati ve kamu düzeni bakımından mahkemelerin daha ciddi ve caydırıcı cezalar vermesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Toroslu, sanığa hapislik dışında bir ceza takdir edilemeyeceğini ifade ederek, oy birliği ile bir yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.