Büyük korku yaşadılar

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa- Güzelyurt anayolu Türkeli kavşağı yakınlarında tekerleği patlayan personel minibüsü kaza yaptı.

Büyük korkuya neden olan kaza, Mehmet Kurtgöz yönetimindeki minibüsün arka tekerleğinin patlaması ve bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşti. Mehmet Kurtgöz ve araçta yolcu olarak bulunan 4 personel yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Durumları iyi

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; yönetimindeki RL 358 plakalı minibüs ile Türkeli kavşağı yakınlarında Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mehmet Kurtgöz, sağ arka tekerleğin patlaması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç şoförü ve araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu, polis soruşturmasının devam ettiği belirtildi.