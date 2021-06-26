Bir yıl geçerli aşı sertifikası

Avrupa Birliği’nin (AB) 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya girecek olan “Dijital Covid Sertifikası” ile ilgili hazırlıklar Güney Kıbrıs’ta da devam ediyor.

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Larnaka ve Baf havalimanlarından ve bunlara yönelik uçuşların aşamalı olarak yeniden başlamasıyla ilgili revize edilmiş Eylem Planını onayladığını yazan gazete Politis gazetesi, 1 Temmuz’dan itibaren, AB üyesi ülkelerin yetkili birimlerinden alınacak geçerli ve güncel dijital sertifikaya sahip kişilerin Güney Kıbrıs’a girişlerine izin verileceğini anımsattı.

Habere göre “Dijital Covid Sertifikası”, 12 ay geçerli olacak.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberinde, Güney Kıbrıs’ın, 1 Temmuz itibarıyla “Dijital Covid Sertifikasını” uygulamaya başlayacağını bununla birlikte gidiş-dönüşlerde aşılı olmayan ya da koronavirüse yakalanmayan kişilerden hızlı test değil PCR test gösterme zorunluluğunun getirildiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın hızlı testleri kabul etmeyeceğini belirten gazete bu durumun, kırmızı listedeki ülkelerden dönecek Kıbrıslıları da etkileyeceğini yazdı.