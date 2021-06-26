Kuzey Kıbrıs'ta neler oluyor ?

Ömer KADİROĞLU

Girne’de yaşayan Hakan Yalçın (38), önceki gece Gönyeli’deki bir apartmanın çatı katından düşerek ağır yaralandı ve kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Olayın meydana geldiği yerde bir kilo 296 gram uyuşturucu ele geçirilirken, Yalçın’ın arkadaşı Eren İşlek tutuklandı.

Elde edilen bilgilere göre; Yalçın, olay gecesi arkadaşı Eren İşlek’in evine misafir olarak gitti.

Yalçın, gece saat 23.00 sıralarında arkadaşının yaşadığı apartmanın çatı katından düşerek, ağır yaralandı.

Bunun üzerine İşlek, saat 23.04 sıralarında Yalçın’ı aracına koyup Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine doğru yola koyuldu.

Ancak İşlek, Yalçın’ı hastaneye götürmekten vazgeçip, eve geri götürdü.

Yalçın’ın durumunun daha da ağırlaşması üzerine İşlek, bu kez 112 Acil Servisi aradı.

Olay yerine giden ambulans Yalçın’ı alarak hastaneye ulaştırmaya çalışsa da tüm müdahalelere rağmen 38 yaşındaki genç adam yolda hayatını kaybetti.

Meydana gelen şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatılırken, İşlek’in evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada satışa hazır 12 paket halinde 1 kilo 296 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 gün hücrede kalacak

İşlek, uyuşturucu ve tedbirsizlik sonucu ölüme neden olması suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan İşlek, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, Hakan Yalçın’ın, İşlek’in yaşadığı apartmanın çatı katından düştüğünü, zanlının onu aracına alarak hastaneye götürmeye çalıştığını ancak bilinemeyen bir nedenden dolayı vazgeçtiğini söyledi.

Hastaneye götürseydi yaşayacaktı

İşlek’in arkadaşını eve geri götürdüğünü, Yalçın’ın ikametgâhta fenalaşması üzerine bu kez 112 Acil Servisi aradığını söyledi. Polis, Hakan Yalçın’ın devlet hastanesine götürülürken hayatını kaybettiğini ifade etti.

Polis, zanlının Yalçın’ı saat 23.04’te hastaneye götürdüğünde tıbbi tedavi alması durumunda yaşayabileceği bilgisinin alındığını belirtti.

Gözaltına alınan zanlının evinde 12 paket uyuşturucu bulunduğunu da açıklayan polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021, 11:33