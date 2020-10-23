Fatma Kaşıkçı için kampanya başlatıldı

Suna ERDEN

İngiltere’den tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Kaşıkçı’nın cenazesi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bekletiliyor.

Ailesi maddi imkânlardan dolayı cenazeyi defin edecekleri İngiltere’nin Londra şehrine götüremedi.

Cenazenin götürülebilmesi için 15 bin Sterlin gerektiği belirtilirken, Kaşıkçı’nın yakınları yardım kampanyası başlattı.

‘Justgiving.com’ sitesi üzerinden başlatılan kampanya dün ikinci gününü doldururken, toplanacak parayla Kaşıkçı’nın cenazesi Londra’ya götürülecek.

Kaza nasıl oldu

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Haspolat civarında 18 Ekim’de meydana gelen trafik kazasında

NS 140 plakalı araç ile yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna çarpan Fatma Kaşıkçı olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaşıkçı’nın 16 Ekim tarihinde ülkeye geldiği öğrenilmişti. Kazada 23 yaşındaki Cumali Yıldırım da hafif yaralanmıştı.

Kazanın ardından cesedi morga kaldırılan Kaşıkçı’nın ailesi defin işlemlerinin Londra’da yapılmasına karar vermişti.

Uzun süredir Londra’ya yaşayan Kaşıkçı’nın iki çocuk annesi olduğu da belirtilmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 10:39