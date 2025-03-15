Aranan 3 kişi var

Lefkoşa’da ihbar üzerine Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde seyreden araçta yapılan aramada ele geçirilen kokain, hintkeneviri, methamphetamine ve uyuşturucu hapla ilgili soruşturma sürüyor. Operasyon kapsamında tutuklanan Ahmet Fatih Ağcakoca ve Fuat Demirtaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 7 gün ek süre alınırken, 3 kişinin arandığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 11 Mart 2025 tarihinde saat 21.45'te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleştirilen operasyonda Ahmet Fatih Ağcakoca'nın kullanımında, Fuat Demirtaş’ın yolcu olarak bulunduğu UZ 558 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis; zanlıların tasarruflarında yaklaşık 21 gram ağırlığında methamphetamine, 6 gram ağırlığında kokain, 6 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir gram 500 miligram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde kenevir olan plastik öğütücü bulunduğunu söyledi. Polis; ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 Euro ve 5 bin TL nakit para da bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis memuru; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis memuru; alınacak ifadeler, aranan 3 kişi ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu; ayrıca zanlıların cep telefonlarının incelenmesi gerektiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi uygun bularak, onayladı.