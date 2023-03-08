Bunun adı kader değil

Ömer KADİROĞLU

Gaziköy sakinlerinden 53 yaşındaki Sadık Özcan Topkayalı dün sabah meydana gelen talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Gümrük Dairesi personeli olan Topyakalı’nın nöbetten dönerken yönetimindeki araçla Gaziköy yolunda dikkatsizce sağa dönüş yapan çöp kamyonuna çarparak kaza yaptığı belirtildi. Gazimağusa Limanı gümrüğünde bekçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Topyakalı’nın zamansız vedası sevenlerini üzdü. Yaşanan olayın kader değil dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini ifade eden yakınları, yollarda can güvenliğinin azaldığını belirtti.

Bu arada dünkü kazayla birlikte 2023 yılı itibariyle trafik kaynaklı can kaybı sayısı 9 oldu.

Sürücü tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 08.00 sıralarında Ercan-Gaziköy anayolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki Değirmenlik Belediyesi’ne ait çöp toplama kamyonu ile seyreden Ümit Ilgan’ın Birkayalar Petrol İstasyonu önünden anayoldaki araçlara öncelik hakkı tanımadan dönüşe geçtiği, bu esnada karşı istikametten gelen Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkayarak yüz yüze çarpıştığı belirtildi.

Çarpışma sonucu ağır yaralanarak olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Topkayalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında Ümit Ilgan tutuklanırken, polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Üzüntüm sonsuz

Limandaki görevini bitirip nöbetten eve dönerken yaşanan kaza sonucu yaşamını yitiren Topyakalı’nın zamansız vedası sevenlerini üzdü. Mesai arkadaşları ve yakınlar taziye mesajı yayımlayarak, üzüntüsünü belirtirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli kardeşim, dostum Sadık Özcan Topkayalı’yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyim.

Ülkemiz son derece değerli bir insanı ben de en yakın bir dostumu, kardeşimi kaybettim. Üzüntüm sonsuzdur.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine de baş sağlığı dilerim..”

Sevenlerine sabır diliyorum

Maliye Bakan Alişan Şan ise sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:

“Ercan-Gaziköy anayolunda yaşanan trafik kazasında Gümrük liman bekçisi olarak görev yapan çalışma arkadaşlarımızdan Sadık Özcan Topkayalı'yı kaybettik. Kıymetli mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”

Dostları kahroldu

Yakınları ve dostları ise “Nerede iyi bir insan varsa zamansız göçüp gidiyor bu dünyadan. Sadık Özcan Topkayalı; temiz kalpli, iyi insan kimseye zararı dokunmayan…. Kötülük, kin ve nefret bilmeden…. Ömrü boyunca, herkese ve ailesine yardımcı olmak için yaşadı ve yaşatmak için uğraştı. Melekler gibi bir insandı” sözleriyle yaşadığı acıyı paylaştı.