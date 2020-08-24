Üç farklı senaryo

AB dönem başkanı Almanya ve Avrupa Komisyonu’nun Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyonun düşürülmesi için harcadığı perde gerisi çabadaki büyük resimde Türk-Yunan diyaloğu bulunduğu, ancak Türkiye’nin muhatap almadığı bu resmin dışında kalacak olan Rum Yönetimi’nin dâhil edilebilmesi yönünde çalışıldığı haber verildi.

Filelefetheros “Diyalog İçin Üç Senaryo… Türk-Yunan Görüşmeleri, Bölgesel Konferans ve Lefkoşa-Ankara Gayrı Resmî Görüşmeleri” başlığıyla manşete çektiği haberinde, perde gerisinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ı işlevsiz addetmesi engelinin aşılması, deniz sınırlarının görüşülmesi için Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında gayrı resmî, daha çok da gizli görüşmeler için bir formül arandığını yazdı.

Daha önce Kıbrıs sorununda doğrudan gayrıresmî ve gizli görüşme (Anastasiadis-Çavuşoğlu) yapıldıysa da bunun çok zor olacağı görüşü ortaya konulan habere göre, Türk-Yunan görüşmeleri çerçevesinde usule dair bir formül kabul edilmesine yönelik formüller üzerinde çalışılıyor.

Almanya ve AB’nin, ilk aşamasının 27 Ağustos’ta başlayacak Türk-Yunan istikşafi görüşmelerinde bütün konuları kapsayacak bir diyaloğu, en azından gündeminin genişletilmesini kabul etmesi için baskı yaptığı Almanya’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz konularının ele alınacağı bir bölgesel konferans çağrılması önerisine de olumlu baktığı bilgisi verildi.

Habere göre; bu durumda sorun, Türkiye’nin işlevsiz addettiği –dolayısıyla gayrı resmî/gizli görüşmeyi reddettiği- Güney Kıbrıs’ın böyle bir konferansa katılmasıdır. Yunanistan’ın böyle bir konferansa hayır demeyeceği ancak Güney Kıbrıs dışlanırsa, katılamayacağı vurgulanıyor.

Bölgesel konferanslar

Gazete bunun dışında iki mesele daha olduğuna işaret ettiği haberinde şöyle devam etti:

“Biri, Türkiye’nin, sınırlandırılmış olup olmamalarına bakmadan deniz sınırlarıyla ilgili bir görüşme gündeme getirmesi ihtimaliyle ilgili. Bugüne kadar yaptığı anlaşmalar etkileneceği için Lefkoşa böyle bir şeyi kesinlikle kabul edemez. İkincisi de, Ankara’ya jest olarak Kıbrıslı Türklerin de dâhil edilmeye çalışılmasıdır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu ikinci şık için bir önerisi var ancak bölgesel konferanslara toplumlar değil devletler katılır. Öğrendiğimize göre; bölgesel konferansa dair üçüncü senaryo hakkında Lefkoşa’nın nabzı yoklanmadı ancak bu yönde çeşitli bilgiler alıyor.”

Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2020, 10:26