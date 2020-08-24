Yerli mısırın faydası çok

Onur ULAĞ

Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan Açık Pazar haftalık alışverişini yapanlarla dolup taştı. Açık Pazar’da dün en gözde yerli ürünlerden biri de mısırdı. Manavlar 5 tane mısırı 10 liraya satarken, vatandaşlara faydalarını da anlatmaya çalıştı.

Mısırın özellikle sindirim sistemine iyi geldiğini sağlık uzmanları da doğruluyor ve diğer faydalarını şöyle sıralıyor:

• Mısır, güçlü bir bağ dokusu sağlar...

• Göz sağlığını korur...

• Kalbe iyi gelir...

• Alzheimer hastalığını önlemeye yarar...

• Cilt ve saç sağlığına iyi gelir...

Karpuz hala 1,5 TL

Pazarda dikkat çeken bir diğer meyve ise karpuzdu. Bu yıl turizmin kötü gitmesi ve öğrencilerin de adayı terk etmesi nedeniyle yeterince alıcı bulamayan üreticiler karpuzun fiyatını 1,5 liradan başlatmışlardı. Açık pazarda dün yine aynı fiyata satış yapıldığı görüldü.

Diğer fiyatlar ise şöyle:

Domates: 3 TL- 5 TL

Salatalık: 4 TL- 5 TL

Börülce: 8 TL

Muz: 7,5 TL

Sarmalar: 5 TL

Karpuz: 1,5 TL

Havuç: 2,5 TL

Bamya: 7 TL

Soğan: 2,5 TL

Biber: 5 TL

Molehiya: 2 Tane 5 TL

Mısır: 5 Tane 10 TL

Acı Biber: 5 TL

Üzüm: 10 TL

Kiraz: 13 TL.