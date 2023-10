‘Felaketin eşiğindeyiz’

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (KKGİAD), "Teknecik Elektrik Santrali’nden ülkenin dört bir yanına zehir saçıldığı, bu trajediyi görmemenin artık imkansız olduğu" görüşünü belirtti.

Açıklamada, halk sağlığını yok eden zehirli dumanların, ülkede çok fazla görülen kanser ve diğer solunum yolu hastalıklarını artırdığı ve ülkenin “bir başka kangreni olan” sağlık sistemini daha da zora soktuğu belirtildi.

Ülkenin önemli gelir kapılarından olan turizmin de bu kirlilik nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığı, Santral’in çevreyi ve etrafındaki doğal yaşamı tahrip ettiği ifade edilen açıklamada, “toplumumuzun sağlıklı bir çevre hakkı bu kara dumanlar altında gasp edilmektedir” denildi.

“Tıpkı eğitim, sağlık, sanat, hukuk ve trafik gibi sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bir vatandaşın devletinden beklediği en temel güvencelerden biridir” ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu çevre felaketinin toplumun devlete olan güvenini zedelediği, bu toprağa ve geleceğe olan ümitleri azaltarak, başka ülkelere göçü akıllara getirdiği dile getirildi.

“Dünyaya ayak uydurmalıyız”

Çağdaş dünya ülkelerinin radarlarına çevre koruma ve sürdürülebilirliğin yıllar öncesinden girdiğine dikkat çekilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Kıbrıs Türk toplumu her alanda çağdaş değerleri olan bir ülkede yaşamayı hak eden bir toplumdur. Tüm karar alıcılar ve uygulayıcılar vatandaşlarımızı çağdaş değerlerden uzaklaştıracak adımlardan bir an önce vazgeçmeli ülke olarak birlik olup tüm gücümüzü hızla değişen dünyaya ayak uydurmak için kullanmalıyız.

Hükümetimizi ve ilgili kurumları bu felaketi durdurmak ve bir daha yaşanmamasını sağlamak için acil bir eylem planı oluşturmaya, daha sağlıklı enerji kaynakları için gerekli yatırım planlarını yapmaya, tüm halkımızı ve sivil toplum örgütlerimizi ise enerjiden sağlığa, eğitimden trafiğe her tarafımızı saran kara dumandan kurtulana kadar aktif rol almaya davet ediyoruz.”



Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 09:30