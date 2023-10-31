Çeteye ağır darbe

Narkotik ekipleri tarafından Girne ve Lefkoşa’da düzenlenen ‘Toz Duman’ operasyonunda ele geçirilen 2 buçuk milyon TL değerinde 2 kilo 250 gram methamfetamin türü uyuşturucu ve 4 kilo 340 gram hintkeneviri ile ilgili tutuklanan 7 kişiden 2’si hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Ruben Oliver 12 yıl, Louis Ubah ise 10 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç sanıkların, “kanunsuz uyuşturucu madde metamfetamin ve hintkeneviri ithal, verme, alma ve tasarrufu” suçlarından mahkûm edildiklerini söyledi.

Yargıç, 27 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen operasyonda Lefkoşa Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren kargo şirketine gelen paketin içerisinde uyuşturucu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Yargıç, kargoyu almaya gelen Ruben Oliver’in tespit edilerek alıkonulduğunu anlattı.

Yargıç,, kargo paketi içerisinde yapılan kontrolde piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Yargıç, mesele ile ilgili olarak sanıktan yapılan soruşturmada kargo paketini internet üzerinden irtibat kurduğu bir şahsın adına göndermesini sağladığını ve yine aynı şahsın yönlendirmesi ile uyuşturucu paketini Louis Ekene Ubah'a teslim edeceğinin öğrenildiğini aktardı.

Girne’de birçok kişiye sattı

Yargıç, Louis Ekene Ubah’ın tutuklandığını, Girne’de ikamet ettiği adreste yapılan aramada 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını bildirdi.

Yargıç, Louis Ekene Ubah’ın uyuşturucu maddelerin bir kısmını internet üzerinden konuştuğu şahsın yönlendirmesi ile 21 Eylül 2021 tarihinde Oliver’den aldığını, 21 Eylül 2021-27 Ekim 2021 tarihleri arasında 300 gramını Girne bölgesinde tanımadığı 3 farklı şahsa satarak, toplamda 4 bin 500 Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Yargıç, her iki sanığın da uyuşturucuyu ticari amaçlı tasarruf edip, sattığını belirtti.

Uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını kaydeden Yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ağır ceza yargıcı, uyuşturucu suçlarının toplumda yarattığı olumsuz etkilere değindi. Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen yargıç, Oliver’e 12 yıl, Louis’e ise 10 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

