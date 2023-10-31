Meclis gerildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Zorlu Töre başkanlığında saat 11.25’te toplandı. Gündeminde Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK), 2020, 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları yer aldığı Meclis Genel Kurulu'nda bazı tezkereler onaylandı.

Meclis Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edilirken; yaşanan tartışmalar neticesinde Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları yeniden değerlendirilmek üzere Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ne geri çekildi.

Meclis’te dün, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Hukuk Dairesi (Değişiklik) Yasası Tasarısı, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık- Maaş Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

UBP İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın sunduğu Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere de oy birliğiyle onaylandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun 2020, 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarılarının üçüncü görüşmesinin Genel Kurul’da yapılmasına ilişkin tezkereler de oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın Genel Kurul’daki üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de onaylandı.

Toplantıda daha sonra iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca CTP Grup Başkanı ve Genel Başkanı Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman eğitimle ilgili söz aldı.



Eğitim meclisin gündeminde...

Cumhuriyet Meclisi’nde Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, çocukların okullarda tehlike altında olduğunu kaydederken, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “50 senede bir-iki okul yapmış olsaydık bu tartışmalar olmazdı. 4 yıllık hükümette 13 okulu sisteme kazandırdık, bu acımasız eleştirilerin karşısındayım” dedi.

Çavuşoğlu, 10 prefabrik binanın öğrenciler için hazır tutulduğunu ifade ederek, 10 milyon TL’yi öğleden sonra okulda kalan öğrencilerin beslenmesi için ayırdıklarını, okullara ücretsiz su için de arıtma cihazları kurulacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, depremle ilgili hazırlanan yasa kapsamında 418 milyon TL’lik kaynak oluştuğunu açıklayarak, Maliye Bakanlığı’na okullar için gelen her türlü keşif bedelinin aynı gün içinde bloke edildiğini, bu rakamın 117 milyon TL olduğunu söyledi.

Erhürman: Çocuklarımız tehlike altında

Tufan Erhürman, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarını değerlendirdi.

Eğitim Bakanı’nın bu programda Maliye Bakanlığı’nın ayırdığı kaynağın okulların bakım ve onarımı için yetmediğini, depreme dayanıklılıkla ilgili raporların yüzde 5’inin kendisine iletildiğini söylediğini belirten Erhürman, “Bu kabul edilemez….Biz bu sürece dahil edilmedik. Bunun sebebi de sizsiniz. O zaman sorumluluğunuzu yerine getireceksiniz" diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi’nde geçtiğimiz haftalarda görüşülen ek bütçeye işaret eden Tufan Erhürman, “ ‘Bütçe 400 milyon TL artı verdi’ diyorsanız gereğini yerine getirin. Çocuklarımız tehlike altındadır. İşte gelirleri saklamama, planı şekilde harcama tam da bunun için gereklidir… Bütçedeki artıyı nereye kullanacağız politik bir karardır… Bunun takipçisi olacağız” dedi.

Okullardaki dil sorununa, Türkçe bilmeyen öğrencilere işaret eden Erhürman, Genel Kurulda 62’nci madde tahtında her hafta söz alacağını, eğitimi, Türkiye’ye giremeyen yurttaşlarla ilgili konunun ne olduğunu, geçici işçileri soracağını, konuşacağını kaydetti.

Berova: Sorunları yakından biliyorum

Maliye Bakanı Özdemir Berova, eğitim bakanlığı da yaptığını anımsatarak, bu sorunları yakından bildiğini söyledi.

Berova, Maliye olarak her türlü imkanı verebilmek adına en ince ayrıntıyı düşünerek kararlar verdiklerini söyledi.

Ana muhalefetin ret oyuna karşın Meclisten depremle ilgili yasa geçirildiğini belirten Berova, bu kalemde 418 milyon TL toplandığını açıklayarak, Maliye Bakanlığı’na gelen her türlü keşif bedelinin aynı gün içinde bloke edildiğini belirtti, aynı gün için bloke edilen rakamın 117 milyon TL olduğunu söyledi.

Önce kabul edildi sonra geri çekildi

Meclis Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edilirken; yaşanan tartışmalar neticesinde Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları yeniden değerlendirilmek üzere Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ne geri çekildi.

Şahali: 20 milyon nerede …

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Süt Endüstrisi Kurumu’nun 4 yıllık bütçesini birden onaylamak durumunda kalmasını eleştirdi.

Önemli görevleri olan bu kurumun lakayıt şekilde bugünlere geldiğini ifade eden Şahiner, “SÜTEK yoksa bu ülkede süt yoktur, hellim yoktur” diyerek, bunun şakası olmadığını vurguladı.

Neden 4 bütçe birden görüşüldüğünü sorgulayan Şahiner, bu durumu yöneticilerin “utanmayı atması” olarak gördüğünü söyledi. .

Erkut Şahali, kredilerin bütçelerde gösterilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayarak, kurumun 36 ay vade ile 20 milyon kredi aldığını yineledi. Alınan kredinin 2021 bütçesinde gelir olarak kaydedilmesi gerektiğini ancak yer almadığını belirten Şahali, bu konuda Maliye Bakanı veya Ekonomi Bakanından izahat istedi.

Toplam bütçesi 20 milyon 847 bin TL iken, kurumun 2021 yılında neredeyse bütçesi kadar kredi kullandığını yineleyen Şahali, “20 milyon nerede?” diye sordu.

Şahali yeniden söz alarak, SÜTEK’in bütçesinde 20 milyon TL eksik olduğunu yineleyerek, tasarıların komiteye geri alınıp düzeltilmesini istedi.

Bu esnada Meclis’te tansiyon yükseldi, sözlü tartışma yaşandı. Şahali kürsüde bulunduğu sırada elindeki kağıtları Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya; Berova da aynı kağıtları Şahali'ye geri attı.

Kararı Canaltay açıkladı

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından madde madde görüşülmesine geçildi. Tasarı’nın 5’nci maddeye kadar görüşülerek oy çokluğu ile onaylanmasının ardından Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay, görüşme yapılması gerekçesiyle ara verilmesini istedi ancak Meclis Başkanı Zorlu Töre talebi kabul etmedi. Bunun üzerine ilgili bakan ve milletvekilleri görüşmesini Meclis salonunda yaptı.

Resmiye Canaltay daha sonra söz alarak Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu'nun 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarılarını yeniden değerlendirmek üzere komiteye geri aldıklarını duyurdu ve bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurul daha sonra Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı ele almaya başladı ve oyçokluğuyla kabul etti

Barçın: Revize neden yayınlanmadı

CTP Milletvekili Devrim Barçın oy birliğiyle geçen bu yasa için dört yıldır gerekli tasarıların yapılmadığını dile getirdi.

Bütçe hazırlanmasıyla ilgili uygulamalara işaret eden Barçın, kurallara göre Orta Vadeli Mali Planın 3 Ekim’e kadar revize edilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

Bunun göstergeler açısından önemine işaret eden Barçın, revizenin neden yayınlanmadığını, bunun DPÖ’nün revize mükellefiyetini personellerin yapıp göndermemesi nedeniyle mi, yoksa Maliye’den dolayı mı yapılmadığını sordu.

Barçın “Az kaldı geliyoruz, hesabını soracağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 09:32